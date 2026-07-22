¿Volverán pronto al club? Estos son los 8 JUGADORES que Chivas tiene cedidos

Chivas llegó a este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como uno de los principales candidatos a llevarse el título no solo por el entrenador que tiene (Gabriel Milito), sino también por el espectacular plantel que han armado para este segundo semestre del año.

Puebla vs Chivas EN VIVO, Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

De acuerdo con Transfermarkt, Chivas es el equipo con la nómina más alta del Apertura 2026 superando a otras instituciones como América, Toluca, Cruz Azul, Tigres y Rayados. Y, a pesar de ello, el Guadalajara puede presumir de tener a ocho futbolistas cedidos que podrían regresar en cualquier momento.

¿Cuáles son los 8 jugadores cedidos que tiene Chivas?

A pesar de que Luis Rey volvió a Chivas para este torneo tras su paso por Puebla, aún existen ocho jugadores que el Guadalajara mantiene cedidos. El ejemplo más reciente es el de Fidel Barajas, atacante mexicoamericano que fue prestado al Monterey Bay FC, escuadra de la segunda categoría del balompié nortemaeircano.

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Así como él, existen otros jugadores que Chivas mantiene cedidos a lo largo del mundo y uno de ellos es Teun Wilke, prestado al Fortaleza de Colombia. Del mismo modo aparece Daniel Flores con el Phoenix Rising de la USL Championship estadounidense

Diego Ochoa y Francisco Méndez también le pertenecen al Rebaño Sagrado, aunque ahora forman parte de los Rayos del Necaxa. Finalmente, elementos como Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda y Érick Gutiérrez aún tienen historia en Chivas, aunque luce complicado que estos vuelvan a la institución.

¿Cuándo, a qué hora y contra quién es el próximo juego de Chivas?

Luego de hacer su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el fin de semana pasado ante Toluca, Chivas se prepara para la Jornada 2 en donde volverán a casa para recibir a los Bravos de Juárez, en duelo programado para el 25 de julio a las 5 de la tarde.