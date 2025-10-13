deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Era un recurrente goleador en la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre lo tiene totalmente borrado

Javier Aguirre y la Selección Mexicana siguen en un bache que genera mucha polémica y dudas de los convocados nacionales

Javier Aguirre tiene borrado a Antuna.
Foto: Instagram y Canva
Javier Aguirre tiene borrado a Antuna.
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

La derrota de la Selección Mexicana ante Colombia caló hondo en el futbol nacional. Las críticas no paran y Javier Aguirre sabe que necesita hacer un cambio radical de cara al Mundial 2026. Las dudas sobre los convocados siguen apareciendo y uno de los olvidados de “El Vasco” es Uriel Antuna, quien desde julio del 2024 no es considerado.

Uriel Antuna era uno de los inamovibles de Diego Cocca y Jaime Lozano en sus procesos. Su convocatoria, por más polémica que fuera, siempre estaba considerada y funcionaba más en Selección que en sus respectivos equipos. Aunque en Tigres no pasa por un buen momento, ya regresó a las concentraciones, pues llegó como uno de los fichajes bomba hace varios torneos.

¿Qué ha pasado con la carrera de Uriel Antuna?
Instagram:urielantuna90

El ofensivo con la Selección Mexicana jugó 71 partidos y se hizo presente con 15 goles. Uriel Antuna debutó con la Mayor en 2017 bajo el mando de Juan Carlos Osorio. El colombiano no lo incluyó en la lista final del Mundial de Rusia, pero Gerardo Martino sí lo llevó a Qatar y jugó tres partidos. Javier Aguirre lo convocó en algunas ocasiones y después no lo consideró más.

Te puede interesar:

La actualidad de Uriel Antuna no lo favorece

Uriel Antuna llegó a los Tigres en el Apertura 2024, procedente del Cruz Azul. El atacante se convirtió en líder de goleo con La Máquina en el Clausura 2024 y ahí lo volteó a ver Tigres para llevárselo a sus filas.

Con Guido Pizarro al frente, Uriel Antuna es poco considerado. Su mejor torneo fue en el que llegó a Tigres (Apertura 2024), pues disputó 10 partidos y cumplió 405 minutos. Para el Clausura 2025, jugó 16 juegos, pero solamente estuvo en el terreno de juego 377 minutos y para el actual campeonato suma 119 minutos en ocho encuentros.

Javier Aguirre
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs colombia.jpg
Selección Azteca
Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026
johan carbonero.jpg
Selección Azteca
Gol de Johan Carbonero | México 0 - 4 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
ko a ditta.jpg
Selección Azteca
¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
GOL colombia.jpg
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
Thumbnail
Selección Azteca
Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
×
×