Era un recurrente goleador en la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre lo tiene totalmente borrado

La derrota de la Selección Mexicana ante Colombia caló hondo en el futbol nacional. Las críticas no paran y Javier Aguirre sabe que necesita hacer un cambio radical de cara al Mundial 2026. Las dudas sobre los convocados siguen apareciendo y uno de los olvidados de “El Vasco” es Uriel Antuna, quien desde julio del 2024 no es considerado.

Uriel Antuna era uno de los inamovibles de Diego Cocca y Jaime Lozano en sus procesos. Su convocatoria, por más polémica que fuera, siempre estaba considerada y funcionaba más en Selección que en sus respectivos equipos. Aunque en Tigres no pasa por un buen momento, ya regresó a las concentraciones, pues llegó como uno de los fichajes bomba hace varios torneos.

El ofensivo con la Selección Mexicana jugó 71 partidos y se hizo presente con 15 goles. Uriel Antuna debutó con la Mayor en 2017 bajo el mando de Juan Carlos Osorio. El colombiano no lo incluyó en la lista final del Mundial de Rusia, pero Gerardo Martino sí lo llevó a Qatar y jugó tres partidos. Javier Aguirre lo convocó en algunas ocasiones y después no lo consideró más.

La actualidad de Uriel Antuna no lo favorece

Uriel Antuna llegó a los Tigres en el Apertura 2024, procedente del Cruz Azul. El atacante se convirtió en líder de goleo con La Máquina en el Clausura 2024 y ahí lo volteó a ver Tigres para llevárselo a sus filas.

Con Guido Pizarro al frente, Uriel Antuna es poco considerado. Su mejor torneo fue en el que llegó a Tigres (Apertura 2024), pues disputó 10 partidos y cumplió 405 minutos. Para el Clausura 2025, jugó 16 juegos, pero solamente estuvo en el terreno de juego 377 minutos y para el actual campeonato suma 119 minutos en ocho encuentros.