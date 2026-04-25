ÚLTIMA HORA: Puebla clasifica a la Liguilla del Clausura 2026

En el cierre del Clausura 2026, el Puebla entro a la Liguilla de la Liga BBVA MX en la tercera posición con 28 puntos y parte como favorito para ser campeón

En el trasncurso de la última Jornada del Clausura 2026 de las fuerzas básicas, el Puebla Sub-19 se instala en la Liguilla de la Liga BBVA MX Sub-19 en la tercera posición de la tabla general, asegurando su lugar en la fase final del torneo.

La Franja cerró una destacada fase regular con 28 puntos, producto de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas, reflejando el buen trabajo y rendimiento de las fuerzas básicas del club a lo largo del certamen dirigidos por Marco Rocher.

A falta de que concluya la jornada y se confirmen los cruces, de momento Puebla Sub-19 se estaría enfrentando a Club Deportivo Guadalajara en la fase final, luego de imponerse 2-1 a Querétaro Fútbol Club en las instalaciones de Club Alpha.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se acabaría el Clausura 2026 para Marcel Ruiz

¿Cómo le fue al Puebla en el Clausura 2026?

El panorama contrasta con el del primer equipo de Club Puebla, que firmó un Clausura 2026 con diversas complicaciones. Con apenas 13 puntos y ubicado en la posición 17 de la tabla, el conjunto dirigido por Albert Espigares López cerró su participación con tres triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, quedando fuera de la pelea por puestos de Liguilla de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El primer refuerzo de Cruz Azul para la próxima temporada procedente de Mazatlán