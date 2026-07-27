Fue figura en Chivas; hoy sorprende a todos al empezar su etapa como entrenador

A lo largo de su historia, Chivas ha contado con futbolistas que se han vuelto leyendas y figuras del club no tanto por lo que obtuvieron en cuanto a títulos se refiere, sino más bien por la forma en cómo impregnaron de emoción y júbilo a los millones de aficionados en México y el respeto del mundo.

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Un ejemplo claro de lo anterior es Omar Arellano Riverón, exfutbolista que también es conocido como La Pina y que ahora, una vez apartado del profesionalismo, ha tomado la decisión de seguir ligado al futbol pero ahora en una etapa como entrenador. ¿Qué es lo último que se sabe sobre él?

Omar Arellano, figura de Chivas, comienza su etapa como entrenador

Fue hace unos días cuando Omar Arellano, leyenda de las Chivas del Guadalajara, confirmó su relación con el Deportivo Cafessa como su nuevo entrenador para la próxima temporada, por lo que comenzará su camino como DT en la tercera división de México, también conocida como Liga TDP.

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Cabe mencionar que, desde que anunció su retiro como futbolista profesional, Omar Arellano comenzó su preparación para convertirse en entrenador, por lo que, tras colgar los botines en 2025, tan solo un año después comenzará su etapa en esta nueva fase dentro del balompié mexicano.

Bajo este contexto, Omar Arellano seguirá los pasos de su padre, quien también es entrenador y que ha tenido una carrera más solvente en el futbol de Centroamérica. Así, La Pina se mantendrá ligado a este deporte luego de las grandes noches que tuvo como futbolista de Chivas.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de Omar Arellano en Chivas?

Omar Arellano formó parte del día en que Chivas eliminó a River Plate en la Copa Sudamericana, así como el gol que protagonizó frente al Atlético Paranaense. No obstante, posiblemente su participación más recordada llegó en 2011 cuando, con él como estrella, Guadalajara venció 4-1 al Barcelona en un duelo amistoso.