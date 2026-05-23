El número EXACTO de finales que ha perdido Cruz Azul en toda su historia

La Máquina es el equipo con más finales perdidas en toda la historia de la Liga BBVA MX. Ahora, en el actual torneo tiene una nueva cita con el destino, disputar la Gran Final del Clausura 2026 de vuelta frente a los Pumas de la UNAM desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con la misión de conquistar la décima estrella de su historia.

El conjunto celeste llega nuevamente a una serie por el título cargando una historia marcada por noches de gloria, pero también por finales que terminaron en desilusión. A lo largo de las últimas décadas, Cruz Azul ha protagonizado algunas de las definiciones más recordadas del futbol mexicano, muchas de ellas con cierres dolorosos que terminaron por convertir al club en el máximo subcampeón del país.

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Sin embargo, el presente vuelve a poner a los cementeros frente a una oportunidad inmejorable. Si bien lograron romper su gran sequía coronándose campeones en el Guardianes 2021, el sólido proyecto deportivo encabezado por el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso buscará consolidar una nueva era tras varios torneos recientes acariciando nuevamente la gloria.

El gran objetivo de La Máquina es sepultar, de una vez por todas, esa oscura estadística que ha atormentado a distintas generaciones de jugadores, técnicos y aficionados ante un acérrimo rival.

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¿Cuántas finales ha perdido Cruz Azul en la historia de la Liga MX?

Cruz Azul es el equipo con más finales perdidas en la historia de la Liga MX, con un total de 11 subcampeonatos en el futbol mexicano. La primera caída llegó en la temporada 1980-81 ante Pumas, mientras que la más reciente ocurrió en el Clausura 2024 frente al Club América.

Las finales que perdió La Máquina fueron ante Pumas en la temporada 1980-81 (4-2 global), Chivas en la campaña 1986-87 (4-2 global), América en la temporada 1988-89 (5-4 global), Necaxa en 1994-95 (3-1 global), Pachuca en el Invierno 1999 (3-2 global con gol de oro), Santos Laguna en el Clausura 2008 (3-2 global), Toluca en el Apertura 2008 (2-2 global y 7-6 en penales), Monterrey en el Apertura 2009 (6-4 global), América en el Clausura 2013 (2-2 global y 4-2 en penales), nuevamente ante América en el Apertura 2018 (2-0 global) y Clausura 2024 (2-1 global). América es el equipo ante el que Cruz Azul ha perdido más veces en instancias finales.

Ahora, Cruz Azul vuelve a encontrarse con el destino en una nueva final frente a Pumas, el mismo rival que le provocó la primera gran herida en su historia dentro de una serie por el campeonato en el balompié nacional.

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Las finales internacionales que también perdió Cruz Azul

A nivel internacional, el cuadro celeste también acumuló subcampeonatos importantes. En total, Cruz Azul perdió cuatro finales fuera de México, algunas de ellas en escenarios históricos del continente.

Las finales internacionales perdidas por el club son:



Copa Libertadores 2001 vs Boca Juniors

Liga de Campeones de la CONCACAF 2008-09 vs Atlante

Liga de Campeones de la CONCACAF 2009-10 vs Pachuca

Copa Interamericana 1972 vs Nacional de Uruguay

La derrota más recordada llegó en la Copa Libertadores de 2001, cuando Cruz Azul cayó ante Boca Juniors en tanda de penales en La Bombonera, después de convertirse en el primer equipo mexicano en disputar una final del torneo sudamericano y ganarle 1-0 a Boca 1-0 en su casa.

Ahora, en pleno Clausura 2026, La Máquina vuelve a estar frente a otra oportunidad para cambiar la historia. Del otro lado estarán unos Pumas que también buscan volver a levantar un título de liga, en una final que promete intensidad y mucha presión para ambos clubes.

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Tras el intenso empate sin goles (0-0) en el partido de ida, la moneda quedó en el aire y todo el dramatismo se ha reservado para el último suspiro del torneo. La Máquina Celeste y los Pumas de la UNAM dejaron la eliminatoria completamente abierta, por lo que el próximo campeón de la Liga BBVA MX se definirá en un cierre de alarido donde no hay margen de error.

El duelo definitivo por el título se jugará este domingo 24 de mayo en la mítica cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Esta vibrante Gran Final de vuelta, que promete ser histórica, la podrás disfrutar con la mejor cobertura a través de la señal de TV Azteca por televisión abierta en Canal 7 y en todas las plataformas digitales de Azteca Deportes (sitio web y app oficial).