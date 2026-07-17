OFICIAL: El estadio en el que Cruz Azul jugará como local en el Apertura 2026

Tras varios días de intensa especulación, en los que la directiva de La Máquina buscó alternativas para jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes e incluso en La Corregidora de Querétaro, finalmente se ha definido el futuro de Cruz Azul para este semestre.



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Luego de la obtención de su reciente campeonato, el conjunto celeste hará su regreso oficial al Estadio Banorte tras varios años de ausencia. Durante el torneo del título, el equipo disputó la última jornada, los Cuartos de Final de vuelta y las Semifinales de ida en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución confirmó los detalles del acuerdo:

"CF Cruz Azul informa a toda su afición que ha logrado un acuerdo con Grupo Ollamani para celebrar sus partidos de local en el Estadio Banorte según las condiciones estipuladas en el contrato previamente alcanzado, iniciando desde este martes 21 de julio, para nuestro partido de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Por otra parte, queremos agradecer el apoyo ofrecido desde el primer momento por el club Gallos Blancos y el Gobierno del Estado de Querétaro para celebrar nuestro primer partido de local. Esperamos pronto contar con una oportunidad para celebrar un partido amistoso y encontrarnos con la gran afición queretana. Iniciamos el camino por la onceava en casa, el Estadio Banorte. Esperamos a toda la gran familia Cruz Azul".

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¿Cuándo es la presentación del actual campeón de la Liga MX con su gente?

El esperado debut de La Máquina ante su afición ya tiene fecha y horario confirmados. El partido de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, donde Cruz Azul se presentará de manera oficial como local, está programado para el próximo martes 21 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La cancha del Estadio Banorte abrirá sus puertas para esta gran cita, en la cual el conjunto cementero recibirá la visita de los Camoteros de Puebla, marcando así el inicio de una nueva era en su nueva casa.

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