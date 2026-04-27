OFICIAL: El estadio en el que jugará Cruz Azul la liguilla del Clausura 2026

La Máquina Celeste de la Cruz Azul cerró con buenas sensaciones la fase regular del Torneo Clausura 2026 tras vencer 4-1 a los Rayos del Necaxa en el Estadio Banorte. Joel Huiqui entró al quite tras el inesperado despido de Nicolás Larcamón y el cuadro de La Noria respondió a las indicaciones del ex zaguero mexicano. Ahora, se verán las caras con los Rojinegros del Atlas en los cuartos de final y lo harán como locales en el Colóso de Santa Úrsula.

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Tras darse a conocer las fechas y horarios de las series de cuartos de final del Torneo Clausura 2026, se confirmó la localía de la Máquina Celeste en el Estadio Banorte para esta fase final. Con ello, el inmueble que será nuevamente mundialista en unas semanas tendrá tanto el América vs Pumas y el Cruz Azul contra Atlas, aunque los partidos no serán la misma semana.

El mejor equipo de la temporada

Cabe destacar que, el cuadro celeste se ganó un millón de dólares al ser el club que más puntos hizo en el año futbolístico. Tras esta noticia y las buenas sensaciones ante los Rayos, el conjunto ahora dirigido por Huiqui se declara listo para la liguilla y no es secreto que parte como favorito para llevarse la serie contra el Atlas de Guadalajara.

Finalmente, será cuestión de días para saber si la directiva del cuadro capitalino le da la oportunidad a Huiqui en el próximo semestre o va por un estratega de más renombre. Diversas fuentes señalan a Matías Almeyda como el gran candidato a tomar las riendas del equipo, pero, también se habló de una posible llegada de Antonio Mohamed.