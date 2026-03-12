OFICIAL: Pumas VENDE a jugador en pleno Clausura 2026

A pesar de que Pumas no marcha mal en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el Club Universidad Nacional tiene una baja en la plantilla dirigida por Efraín Juárez.

Luego de una serie de rumores, Portland Timbers hizo oficial la llegada de José Caicedo, el mediocampista se marcha de la Liga BBVA MX para jugar en la Major League Soccer.

Caicedo in the Rose City 🌹



We have signed Colombian midfielder José Caicedo from Liga MX’s Pumas UNAM.



Jugando para Pumas, José Caicedo tuvo un registro de 114 partidos disputados, mismos en los que tuvo una marca de tres goles y dos asistencias. Recientemente, existía una ruptura en la relación del centrocampista con los aficionados, pues errores constantes marcaron de mala forma al futbolista de 23 años de edad quien era abucheado constantemente.

"Los Portland Timbers ficharon al mediocampista colombiano José Caicedo, procedente de los Pumas UNAM de la Liga MX, según anunció hoy el club. Portland adquirió la licencia Discovery Priority de Caicedo del DC United a cambio de 50.000 dólares en la temporada 2026. Caicedo firma con los Timbers hasta la temporada 2029-30 con una opción de renovación para la temporada 2030-31", se lee en el comunicado del equipo de la MLS.

Durante el Torneo Clausura 2026, el ahora jugador de Portland vio actividad en tres partidos. A lo largo de los tres juegos, José Caicedo no fue titular, iniciando los encuentros desde la banca para acumular solo 40 minutos en la presente campaña. Y es que la llegada de refuerzos como Jordan Carrillo, Uriel Antuna y César Garza en el centro del campo, le quitaron protagonismo al futbolista de Colombia.