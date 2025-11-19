OFICIAL: La LMB presenta su calendario para la temporada 2026

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) publicó el calendario oficial para la temporada 2026, que iniciará el 16 de abril con un juego inaugural en la Ciudad de México. Los bicampeones Diablos Rojos del México regresan al Estadio Alfredo Harp Helú para recibir a los Piratas de Campeche en el primer duelo de la campaña.

Las series inaugurales tanto de la Zona Sur como de la Zona Norte comenzarán un día después, del 17 al 19 de abril, con los enfrentamientos iniciales para completar la primera semana de actividad.

La fase regular constará de 93 juegos por equipo. La liga confirmó que el Juego de Estrellas 2026 se celebrará en Monterrey, junto con el Home Run Derby, en una edición especial enmarcada por el Mundial de 2026 que tendrá como una de sus sedes a México.

Fechas de postemporada

La LMB informó las fechas tentativas para los playoffs, que mantendrán el formato de clasificación por porcentaje de victorias. Avanzan los seis mejores equipos de cada zona al finalizar el calendario regular.

Zona Sur: la primera ronda inicia el 9 de agosto y puede extenderse hasta el 18 de agosto, según la duración de las series a ganar cuatro de siete juegos.



Zona Norte: comenzará el 10 de agosto y concluirá, de ser necesario, el 18 de agosto.

Tras la etapa inicial, la Serie de Zona se programó del 19 al 28 de agosto, mientras que la Serie de Campeonato se disputará del 29 de agosto al 7 de septiembre. La Serie del Rey, que definirá al campeón 2026, quedó fijada del 9 al 17 de septiembre.

Los Diablos Rojos del México por el bicampeonato

El calendario también incluye una serie interzonas relevante, del 12 al 14 de junio, México y Jalisco sostendrán un enfrentamiento especial que ofrecerá la reedición de la más reciente Serie del Rey. La LMB indicó que en los próximos meses se publicarán horarios y ajustes finales, aunque el calendario base ya quedó establecido para los 18 clubes de la liga.

Los Diablos modificaron su horario en los fines de semana, ahora empezará a las 5 de la tarde sin importar el día, con anterioridad los domingos el playball arrancaba a las 14:00 horas, al igual que los sábados. Los Diablos buscan hacer historia en ser tricampeones del beisbol nacional, recordando a los sultanes como los últimos tricampeones de 1947-1949.