deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

OFICIAL: La LMB presenta su calendario para la temporada 2026

La Liga Mexicana de Beisbol regresa para el mes de abril de 2026, en tu 101 aniversario y donde los actuales bicampeones la inauguran en la capital

ESTADIO ALFREDO HARP HELÚ
Sebastian Cortés
Home Run Azteca
Compartir

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) publicó el calendario oficial para la temporada 2026, que iniciará el 16 de abril con un juego inaugural en la Ciudad de México. Los bicampeones Diablos Rojos del México regresan al Estadio Alfredo Harp Helú para recibir a los Piratas de Campeche en el primer duelo de la campaña.

Las series inaugurales tanto de la Zona Sur como de la Zona Norte comenzarán un día después, del 17 al 19 de abril, con los enfrentamientos iniciales para completar la primera semana de actividad.

La fase regular constará de 93 juegos por equipo. La liga confirmó que el Juego de Estrellas 2026 se celebrará en Monterrey, junto con el Home Run Derby, en una edición especial enmarcada por el Mundial de 2026 que tendrá como una de sus sedes a México.

Fechas de postemporada

La LMB informó las fechas tentativas para los playoffs, que mantendrán el formato de clasificación por porcentaje de victorias. Avanzan los seis mejores equipos de cada zona al finalizar el calendario regular.

  • Zona Sur: la primera ronda inicia el 9 de agosto y puede extenderse hasta el 18 de agosto, según la duración de las series a ganar cuatro de siete juegos.
  • Zona Norte: comenzará el 10 de agosto y concluirá, de ser necesario, el 18 de agosto.

Tras la etapa inicial, la Serie de Zona se programó del 19 al 28 de agosto, mientras que la Serie de Campeonato se disputará del 29 de agosto al 7 de septiembre. La Serie del Rey, que definirá al campeón 2026, quedó fijada del 9 al 17 de septiembre.

Los Diablos Rojos del México por el bicampeonato

El calendario también incluye una serie interzonas relevante, del 12 al 14 de junio, México y Jalisco sostendrán un enfrentamiento especial que ofrecerá la reedición de la más reciente Serie del Rey. La LMB indicó que en los próximos meses se publicarán horarios y ajustes finales, aunque el calendario base ya quedó establecido para los 18 clubes de la liga.

Los Diablos modificaron su horario en los fines de semana, ahora empezará a las 5 de la tarde sin importar el día, con anterioridad los domingos el playball arrancaba a las 14:00 horas, al igual que los sábados. Los Diablos buscan hacer historia en ser tricampeones del beisbol nacional, recordando a los sultanes como los últimos tricampeones de 1947-1949.

Diablos Rojos del México
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×