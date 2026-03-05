Vitinha, jugador estrella del PSG: “La realidad es que irme ahora sería una tontería. No creo que sea la mejor decisión para mí, me siento muy cómodo y feliz en el PSG, tenemos una plantilla fantástica y un entrenador increíble”.

El mediocampista portugués Vitinha aseguró que no contempla salir del Paris Saint-Germain en el corto plazo, en medio de versiones que lo vinculaban con un posible fichaje por el Real Madrid. El jugador se refirió al tema durante una entrevista televisiva en Portugal, donde dejó clara su postura sobre su futuro.

Durante su participación en el programa portugués, el futbolista señaló que cambiar de club en este momento no forma parte de sus planes.

“Irme ahora sería una tontería. No creo que sea la mejor decisión para mí. Me siento muy cómodo y feliz en el PSG”, declaró el centrocampista, quien ha sido uno de los elementos constantes en el mediocampo del equipo parisino.

El portugués también destacó su relación con el proyecto deportivo encabezado por el entrenador Luis Enrique. Vitinha explicó que se siente valorado dentro del club y recordó que su contrato con la institución francesa se extiende hasta 2029. Además, comentó que su entorno familiar se encuentra adaptado a la vida en París, un factor que también influye en su decisión de continuar en el equipo.

En la misma entrevista, el jugador indicó que el aspecto económico no es el principal motor de su carrera, en referencia a rumores sobre posibles ofertas desde otros mercados. Asimismo, aprovechó para reconocer el nivel de otros mediocampistas del futbol europeo.

Logros de Vitinha con el PSG

Vitinha se ha consolidado como uno de los mediocampistas clave del Paris Saint-Germain desde su llegada, participando regularmente en la Ligue 1 y en la UEFA Champions League.

En la temporada 2024/2025, formó parte del equipo que logró la primera UEFA Champions League en la historia del PSG, un hito histórico para el club francés. Posteriormente, sumó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA en la temporada 2025/2026.

A nivel nacional, contribuyó a los títulos de Ligue 1 (2022/23, 2023/24 y 2024/25), la Coupe de France (2023/24 y 2024/25) y la Trophée des Champions en cuatro ocasiones, incluyendo la más reciente en 2025/26 frente al Marsella.

Además, Vitinha mantiene presencia constante en la Selección de Portugal, lo que refuerza su gran nivel en una proyección internacional mientras continúa su desarrollo dentro del proyecto deportivo del PSG comomun pilar .