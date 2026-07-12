OFICIAL: Los partidos que jugará el América en julio de 2026

El Club América terminó su pretemporada de manera dolorosa con una derrota ante el Los Angeles Galaxy de la MLS al caer por la mínima. Ahora, el equipo con sede en Coapa buscará arrancar el Apertura 2026 de la mejor manera y por eso hay que conocer los partidos que jugará durante lo que resta del mes de julio.

Hasta ahora, el América solo tiene dos partidos calendarizados por disputar en el mes de julio de 2026. Ambos compromisos corresponden al Torneo Apertura de la Liga BBVA MX y, lamentablemente, en los dos deberá jugar fuera de casa.

Para la Jornada 1, el equipo de Guillermo Almada deberá viajar a Querétaro para enfrentar a los Gallos Blancos en el Estadio Corregidora. El duelo entre azulcremas y queretanos será el sábado 18 de julio y el silbatazo inicial está programado para las 9:00 p.m. El último duelo que disputaron estas instituciones fue en el marco de la Jornada 10 del Clausura 2026 y las Águilas se impusieron 2-1 con goles de Brian Rodríguez y Patricio Salas.

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Mucho trabajo, mucha intensidad y una gran semana. 💪🏽



Ahora, a seguir creciendo en nuestro amistoso de este fin de semana. 🦅⚽️ pic.twitter.com/VTUwrUU69D — Club América (@ClubAmerica) July 10, 2026

Después, el último juego del Club América en el mes de julio será uno para recordar porque será el primer partido del Atlanta como local en la Liga BBVA MX en más de 12 años. “Los Potros de Hierro” disputarán sus juegos en casa en el Estadio Banorte y el compromiso contra los azulcremas está calendarizado para el viernes 24 de julio de 2026. Tanto tiempo ha pasado desde que ambos equipos se enfrentaron en un partido de primera división que el duelo disputado en 2014 tuvo como protagonistas a Miguel Layún, con un gol, y a Rubens Sambueza, con una expulsión en el primer tiempo.

Estos son los partidos del América en julio de 2026