OFICIAL: México quiere jugar contra Cristiano Ronaldo y solo faltan detalles

Cristiano Ronaldo nunca jugó en suelo mexicano y en 2026 podría ser su primera vez. El Estadio Azteca, que pasará a ser llamado Estadio Banorte tras su reinauguración, albergará un encuentro que quedará en la historia: México vs. Portugal y así lo confirmó Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sin embargo, aún restan detalles para que Cristiano (quien busca llegar a los 1000 goles) juegue en México.

En una nota con varios medios de comunicación, Arriola hizo oficial el deseo del juego entre México y Portugal y fue consultado sobre qué falta para la confirmación: “Faltan detalles que son técnicos. Les diría que ya está todo concretado”. De esta manera, la llegada de Cristiano (quien rompió un nuevo récord mundial) a territorio mexicano está cada vez más cerca.

Hay que resaltar que Arriola no confirmó la participación de ‘CR7’ en el amistoso frente a México, pues el contrato es con la selección de Portugal. El cuerpo técnico y el propio físico del jugador decidirán si tendrá minutos en el duelo que se jugará en el nuevo Estadio Banorte. De todos modos, los indicios muestran que el luso estará presente en el terreno de juego.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre México y Portugal?

Según lo mencionado por el propio comisionado, el juego entre la Selección Mexicana y Portugal se llevará a cabo en el mes de marzo, a tres meses del inicio del Mundial 2026. El encuentro será para estrenar el nuevo Estadio Banorte, que está siendo remodelado para albergar distintos partidos de la próxima Copa del Mundo.

México ya sufrió la jerarquía de Cristiano Ronaldo anteriormente

Si bien es cierto que Cristiano nunca jugó en México, sí es una verdad que enfrentó a la Selección Mexicana. El único antecedente data del año 2017, cuando el combinado nacional se enfrentó a la selección portuguesa en la Copa Confederaciones. El partido finalizó en un empate 2-2 y, si bien el ‘Bicho’ no marcó, asistió a Ricardo Quaresma en el 1-0 parcial de los europeos.