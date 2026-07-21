OFICIAL: Monterrey anuncia fichaje bomba que ganó la Serie A de Italia

Las Rayadas de Monterrey se ha reforzado con jugadoras de talla mundial para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y su último fichaje fue campeona de la Serie A con la Juventus. El equipo de Nuevo León anunció la llegada de Lindsey Thomas, una delantera francesa con amplio bagaje internacional.

Una de las ventajas de Thomas es su versatilidad ya que puede jugar en todas las posiciones de ataque, tanto por las bandas como nueve nominal. La futbolista de 31 años destacó en las selecciones juveniles de Francia y obtuvo el título europeo con la Sub-19 en 2013 y el tercer lugar del Mundial Sub-20 de 2014.

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𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏 𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒚 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒂 𝒍𝒆𝒚.



Campeona de la Serie A, la Coppa Italia y dos Supercopas de Italia. 🏆



Seleccionada nacional con Francia y protagonista en algunas de las ligas más importantes de Europa.… pic.twitter.com/hC3gsHpYE7 — Rayadas (@Rayadas) July 21, 2026

Así fue la carrera de Lindsey Thomas antes de llegar como fichaje bomba a Monterrey

Thomas nació en el departamento francés de Guadalupe, en el Mar Caribe, el 27 de abril de 1995 y se formó en clubes mixtos hasta que se unió al EJS Blanquefortaise a los 15 años. Después, fue fichada por la academia del Montpellier y debutó como profesional a los 17 años en la temporada de 2012.

Aunque no se estableció con el club de Villeneuve-Iés-Maguelone, Thomas creció como jugadora gracias a que fue prestada al FC Basel de Suiza, así como al Bourdeaux y al Dijon de Francia. Su desarrollo fue tal que migró en 2019 al AS Roma. Después de dos cursos, donde ganó la Coppa Italia en 2021, cambió de aires dentro de la Serie A al fichar por el AC Milan.

La francesa jugó dos temporadas con el cuadro Rossonero, pero fue fichada por la Juventus en el verano de 2023. Uno de sus momentos más importantes con “La Vecchia Signora” fue cuando consiguió el gol del triunfo en la primera edición de la Copa de la Serie A.

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