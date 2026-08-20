OFICIAL: Monterrey jugará su próximo partido como local en el Apertura 2026 el viernes

Desde la cancha del Estadio BBVA, en acciones de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, las Rayadas de Monterrey buscarán mantenerse invictas en el arranque de la nueva era del futbol femenil mexicano contra León.

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Rayadas ha tenido un inicio perfecto en la nueva era de la Liga MX Femenil: arrancó con un triunfo ante Tijuana 2-1 en la cancha del Estadio Caliente, venció en la Jornada 2 a las debutantes del Atlante 3-1 en casa y, desde el TSM, goleó 4-1 a Santos. Con estos resultados, Rayadas ocupa el segundo lugar del Grupo A del Apertura 2026 con 9 unidades.

León, por su parte, ha tenido un inicio complicado, donde solo ha sumado 3 puntos. Tuvieron un inicio de locura al vencer a Pumas en CU por 5-2; después cayeron ante las Amazonas en el Universitario 2-1, y en la última jornada ante Gallos, de igual manera, perdieron por la mínima.

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Fecha y hora para ver el Monterrey vs León en la jornada 4 del Apertura 2026

La fecha del partido será el próximo viernes 22 de agosto, desde la cancha del Estadio BBVA, cuando Monterrey y León se enfrenten en un partido lleno de emociones en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México), en acciones de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

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