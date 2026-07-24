OFICIAL: Morita es nuevo refuerzo de equipo de la Permier League de Inglaterra

Morita se va a la Premier League. El japonés Hidemasa Morita fue fichado por el Hull City, uno de los equipos que acaba de ascender a la primera división de Inglaterra para la temporada 2026-27. El mediocampista firmó con los Tigres por dos temporadas y eso significa que estará en el club de Yorkshire hasta el verano de 2028. Además, el conjunto inglés tiene una opción en su contrato para ampliar el acuerdo por una campaña más.

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Morita fue un seleccionado japonés entre 2018 y 2025, cuando dejó de representar a su país. Durante ese lapso disputó 40 partidos y marcó seis goles. Su desempeño más importante con la Selección nacional de Japón fue durante la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022. Ahí jugó tres partidos como el mediocampista defensivo titular.

Así ha sido la carrera de Morita antes de llegar a la Premier League

El futbolista de 31 años nacido en la ciudad de Takatsuki, en la prefectura de Osaka, Japón, se formó en el RKU de su país y después estuvo a préstamo con el Kawasaki Front durante dos periodos. La salida de su país natal se dio en 2021 cuando fichó con el Santa Clara de Portugal.

Después de un año y medio con el Santa Clara, el Sporting CP se fijó en morita para contratarlo en transferencia definitiva en el verano de 2022. Finalmente, después de cuatro campañas completas, el japonés decidió jugar para el Hull City en una transacción libre tras finalizar su contrato con el equipo de Lisboa. Entre su palmarés se encuentran dos ligas de Portugal, una copa portuguesa, dos ligas de Japón, una Copa J League, una Copa del Emperador y una supercopa de Japón.

Con esto, Morita da un salto en su carrera increíble al pasar de la primera división portuguesa a la Premier League de Inglaterra en un proyecto que buscará mantener la categoría durante la temporada 2026-27.