OFICIAL: América tiene nuevo director técnico para el Apertura 2026

Nueva era en Coapa, el Club América anunció de manera inesperada la salida del brasileño André Jardine tras lo hecho en el Torneo Clausura 2026 y ahora, Guillermo Almada tomará las riendas como director técnico de las Águilas. El entrenador uruguayo regresa al futbol mexicano tras haber descendido en España con el Real Oviedo, por lo que, buscará tomar revancha en su carrera profesional de manera inmediata.

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América presenta a su nuevo director técnico para el Apertura 2026

A través de sus redes sociales, el club de Coapa dio a conocer la noticia y le dio la bienvenida al estratega charrúa:

Cabe destacar que, Almada tiene en su palmarés como director técnico una Liga MX y una Concacaf Liga de Campeones con los Tuzos del Pachuca, además, sería la tercera experiencia del sudamericano en el futbol mexicano tras su etapa de 2019-2021 con Santos Laguna y de 2022-2025 frente a los Tuzos del Pachuca.

COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores… pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

Mala experiencia en el futbol de España

A pesar de sus buenos números en nuestro balompié, Guillermo Almada no la pasó nada bien en el futbol del 'Viejo Continente'. Tomó las riendas del Real Valladolid en la segunda división de España y registró seis triunfos, seis empates y seis derrotas. A media temporada, el Real Oviedo le ofreció el puesto de estratega en busca de salvar la categoría y reemplazó a Veljko Paunovic (ex estratega de las Chivas del Guadalajara) en el banquillo.

Lamentablemente para su causa, el ex director técnico de los Tuzos del Pachuca no pudo salvar al Real Oviedo y quedó en último lugar de la clasificación general tras conseguir cuatro triunfos, siete empates y 11 derrotas en el segundo semestre de la campaña en el futbol ibérico.