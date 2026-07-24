Canterano de Chivas a Portugal: jugador mexicano se convierte en REFUERZO de equipo europeo

Los futbolistas mexicanos tratan de hacerse de un nombre en Europa y cada vez son más los que migran al otro continente. Ahora, un canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara llega a Portugal. Gilberto García, se unirá al Chaves de la segunda división portuguesa para la temporada 2026-27.

García se formó en las inferiores de Chivas durante su infancia y juventud. Desde 2021 hasta 2025 jugó en el Tapatío, el equipo de la Liga de Expansión MX afiliado al conjunto rojiblanco. Sin embargo, en enero de 2025 fue traspasado al Atlético La Paz, otro equipo de la categoría de plata del futbol mexicano.

Aunque nunca logró afianzarse en el primer equipo, Gilberto García pudo debutar con las Chivas en la Liga BBVA MX. El nacido en Tlaquepaque jugó en el máximo circuito del futbol mexicano en la Jornada 2 del Apertura 2022 al jugar 14 minutos contra Atlético San Luis. Además, en ese mismo verano jugó en la Leagues Cup ante el FC Cincinnati.

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De La Paz hasta Portugal 🇲🇽 🤝 🇵🇹 .



Gilberto García, elemento paceño que ha defendido estos colores desde 2025 emprende una nueva aventura en el futbol europeo y se convierte en el primer jugador de @atleticolapaz en incorporarse al @gdchaves1949 de Portugal.



Este paso… pic.twitter.com/y6Gx4TGha5 — Club Atlético La Paz (@atleticolapaz) July 22, 2026

La conexión mexicana que facilitó el paso de Gilberto García al Chaves de Portugal

Una clave para que se diera el traspaso de Gilberto García del Atlético La Paz al Chaves de Portugal fue Arturo Lomelí. El empresario mexicano es dueño tanto del equipo bajacaliforniano como del portugués a través de la empresa GLS Promotoría del Deporte.

Durante el último año y medio, el mediocampista disputó 39 partidos con el Atlético La Paz. En ese lapso jugó más de tres mil minutos y pese a estar enfocado en labores de recuperación en la parte posterior del mediocampo logró marcar tres goles y repartir una asistencia. De acuerdo con Transfermarkt su valor es de 700 mil dólares y la aventura por Europa podría aumentar su valor si encuentra minutos con regularidad.

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