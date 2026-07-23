ÚLTIMA HORA: Confirman que Keylor Navas podría jugar en otro equipo

El regreso de Keylor Navas a la Selección Nacional de Costa Rica podría estar muy cerca, luego de que el portero de Pumas renunciara a representar a su país; sin embargo, el nuevo directo técnico del conjunto tico podría hacerlo cambiar de opinión.

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Keylor Navas podría volver a la Selección de Costa Rica

Fernando 'Bocha' Batista, director técnico que tomó las riendas de la Selección de Costa Rica tras la desastrosa gestión de Piojo Herrera, adelantó que el regreso de Keylor Navas a la portería del conjunto tico podría estar cerca.

El entrenador argentino destacó que Navas es el mejor jugador en la historia de Costa Rica y que siempre tendrá las puertas abiertas para representar al combinado de su país.

“Keylor tiene mis respetos porque es el mejor jugador de la historia de Costa Rica. Hoy está en actividad, así que seguramente en algún momento hablaremos”, declaró Batista ante los medios de comunicación.

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Por su parte, Navas también ha mostrado su interés para regresar a la portería y señaló recientemente que solo es cuestión de sentarse a platicar con el director técnico para analizar una nueva convocatoria.

Keylor Navas renunció a la Selección tica en 2024, pero cambió de opinión un año después en un esfuerzo por llevar al combinado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un objetivo que no se cumplió quedando eliminados en la Eliminatoria.

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