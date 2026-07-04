OFICIAL: Pumas suma refuerzo con pasado del América

Refuerzo para Club Universidad Nacional para el Torneo Apertura 2026; Cristián Calderón. El lateral mexicano llega procedente de los Rayos del Necaxa aunque su carta pertenecía al Club América. Tras la final perdidahace unas semanas ante Cruz Azul y la repentina salida de Efraín Juárez, en el Pedregal comenzó la nueva era bajo el mando de Esteban Solari.

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A través de sus redes sociales oficiales, el Club Universidad Nacional reveló la noticia: ''El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas. Calderón se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Estaban Solari, para trabajar de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.'', se menciona en el posteo auriazul.

¿Más salidas?

Jordan Carrillo dejó al club auriauzl y se enfiló en las Chivas del Guadalajara, sin embargo, los reflectores se los ha llevado Pedro Vite. El volante ecuatoriano lució en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se habla de una cifra millonaria desde el futbol inglés para llevárselo al 'Viejo Continente'.

Por otro lado, parece que Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas; pilares del esquema de Pumas se quedarán por lo menos un semestre más en la institución mexicana a pesar de que parecía saldrían por un supuesto mal entendido con la directiva y la salida de Efraín Juárez. Universidad Nacional enfrentará a Cancún en partido de pretemporada y buscará tener buenas sensaciones de cara a la jornada 1 del Apertura 2026.