La regla que podría impedir a Cruz Azul ser campeón

Cuando el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su recta final, varios equipos comienzan a perfilarse como candidatos para disputar la liguilla. Entre ellos aparece Cruz Azul Femenil, que se mantiene dentro de los puestos de clasificación y sueña con conseguir el primer título de su historia en la categoría.

Sin embargo, el conjunto cementero enfrenta un problema reglamentario que podría convertirse en un obstáculo serio para sus aspiraciones. Una normativa de la liga obliga a los clubes a cumplir con ciertos minutos de jugadoras jóvenes durante el torneo y Cruz Azul es uno de los equipos que todavía no ha alcanzado esa cuota.

La regla de menores en la Liga MX Femenil que complica a Cruz Azul Femenil

La regla de menores fue implementada por la Liga MX Femenil con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevas futbolistas y garantizar que las instituciones den oportunidades a jugadoras jóvenes dentro del campeonato. Según datos publicados en el portal oficial de la liga, Cruz Azul y Chivas son los únicos equipos que aún no han cumplido con esta normativa en el Clausura 2026.

En el caso de las azules, el equipo todavía debe 919 minutos de jugadoras menores y solo quedan 7 jornadas para completar esa cuota. De esta manera, es el club que más minutos pendientes tiene en todo el torneo.

El panorama de Cruz Azul rumbo a la liguilla del Clausura 2026

La situación llega en un momento de ajustes internos para el equipo. Tras la salida del entrenador Diego Testas, el club atraviesa una etapa de reorganización deportiva mientras intenta mantener su lugar dentro de los puestos de clasificación.

Actualmente, Cruz Azul Femenil ocupa la octava posición de la tabla, lo que le permitiría acceder al último boleto a la liguilla. Pero el calendario que resta no será sencillo, ya que deberá enfrentar rivales directos como Toluca y Pumas: equipos que también buscan asegurar su presencia en la fase final.

Desde la institución han reiterado que el proyecto del futbol femenil sigue siendo prioritario, pero el cumplimiento de la regla de menores se ha convertido en un tema urgente. Si el club no logra completar los minutos requeridos antes del cierre de la fase regular, el esfuerzo deportivo podría verse opacado por una cuestión reglamentaria.