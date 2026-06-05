OFICIAL: México jugará partido de preparación previo a la Copa Mundial a las 3:00 am

La Selección Mexicana Femenil continuará su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales con una gira por territorio oceánico. El equipo dirigido por Pedro López se enfrentará a la Selección de Australia en una doble cartelera de partidos amistosos correspondientes a la actual Fecha FIFA.

Debido a la diferencia horaria con el país sede, los encuentros exigirán a la afición mexicana seguir las transmisiones durante la madrugada. El primer partido está programado para el sábado 6 de junio a las 3:15 horas am (tiempo del centro de México). Posteriormente, el segundo compromiso de la serie se disputará el martes 9 de junio, con el silbatazo inicial pactado a las 3:00 am.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: TODAS las listas oficiales de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Dónde se jugarán los partidos de México previo a la Copa Mundial de la FIFA TM?

Ambos juegos tendrán como sede el McDonald Jones Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Newcastle, Nueva Gales del Sur, Australia.

Estos duelos ante la escuadra australiana (conocida como las "Matildas" y que recientemente alcanzó las semifinales en su propia Copa del Mundo en 2023) representan una prueba deportiva de alta exigencia para el conjunto tricolor.

Te puede interesar: El importante cambio que habrá durante los himnos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Preparación previo al Mundial

La gira sirve para una medición fundamental del nivel deportivo previo a los enfrentamientos oficiales de finales de año y permite afinar el sistema táctico de cara al proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El equipo mexicano llega a este par de compromisos tras consolidar el liderato de su grupo en las Clasificatorias de la Concacaf W. Actualmente, el plantel trabaja en territorio australiano para adaptarse al cambio de horario y preparar el primer choque de este fin de semana.

Te puede intersar: Histórico: la selección que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 25 extranjeros