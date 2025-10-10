OFICIAL: referente de Chivas es baja por lesión, ¿se perderá el resto del Apertura 2025?

Blanca Félix es la jugadora referente de Chivas que es baja por lesión, ya que fue intervenida quirúrgicamente tras sufrir una fractura de dedos en la mano derecha que sufrió durante el entrenamiento del miércoles 8 de octubre, día en que falleció el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo . La guardameta estará fuera de las canchas entre 4 y 8 semanas, aunque aún es incierto su regreso, por lo que posiblemente se pierda la Fase Regular del Apertura 2025.

“La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa que, durante el entrenamiento de este miércoles, Blanca Félix recibió un impacto en la mano derecha en la disputa de un balón. Tras realizar los estudios de imagen correspondientes, se confirmó que presenta una fractura de cuarto metacarpo. Su retorno a la competencia estará sujeto a evolución”, informó en un comunicado Chivas que logró una remontada épica a final de partido .

@blancafelix Blanca Félix es baja de Chivas debido a una fractura de dedos en la mano derecha

Blanca Félix, el estandarte de Chivas

Blanca Félix es titular indiscutible en Chivas, pues ha disputado todos los encuentros de este Apertura 2025. Además, la nacida en Sinaloa tiene una historia de resiliencia en el cuadro rojiblanco, pues de ser la tercera portera pasó a ser leyenda en el club al ganar el trofeo de la Liga BBVA MX en el Clausura 2022.

Los partidos que se perderá Blanca Félix tras la lesión

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil se encuentra en la recta final, pues a Chivas solo le resta disputar 3 encuentros de Fase Regular, los cuales se perderá Blanca Félix por la lesión. Guadalajara volverá a las canchas tras la Fecha FIFA de octubre el domingo 12 para enfrentar a Puebla a las 11 de la mañana (hora centro de México). Así queda el calendario del cuadro rojiblanco:



Chivas vs Puebla – jornada 15 – domingo 12 de octubre Pachuca vs Chivas – jornada 16 – domingo 19 de octubre Chivas vs Necaxa - jornada 17 – viernes 31 de octubre.

Cabe mencionar que Chivas marcha como cuarto lugar en la Tabla General del Apertura 2025 con 29 puntos, por lo que es prácticamente un hecho que clasificará a la Liguilla, fase en la que Blanca Félix puede volver a defender el arco rojiblanco.