OFICIAL: Se jugará otro Clásico Regio Monterrey vs Tigres a finales de abril 2026

En el cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, se jugrá uno de los encuentros más relevantes de la fase regular. El Clásico Regio entre Rayadas de Monterrey y Tigres de la UANL Femenil está programado para la Jornada 17, marcando el cierre de actividad antes de la Liguilla.

El partido se disputará el viernes 24 de abril a las 21:06 horas en el Estadio BBVA, en Monterrey. A dos jornadas de ese compromiso, ambos equipos continúan con actividad dentro de la Jornada 15, en una etapa donde se definen posiciones en la tabla general.

Rayadas llega a este tramo final como líder del torneo con 39 puntos, luego de imponerse 3-0 a Pumas en su compromiso más reciente. Con ese resultado, el equipo regiomontano aseguró su presencia en la fase final y se mantiene en la pelea por el primer lugar de la clasificación.

Por su parte, Tigres Femenil suma 30 unidades y se ubica en la quinta posición. El equipo tiene pendiente su partido de la Jornada 15 ante Tijuana, programado para este jueves 2 de abril como visitante, en busca de acercarse a los primeros puestos de la tabla.

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Calendario de Tigres Femenil antes del Clásico Regio

El conjunto de Tigres afronta dos compromisos antes de la Jornada 17. En la Jornada 15 visita a Tijuana este jueves 2 de abril a las 21:06 horas. Posteriormente, en la Jornada 16 recibirá a Chivas el domingo 5 de abril a las 18:00 horas.

Tras estos encuentros, el equipo tendrá un periodo sin actividad oficial debido a la Fecha FIFA, antes de encarar el duelo ante Rayadas en condición de visitante en la última Jornada del Clausura 2026.

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Calendario de Rayadas rumbo al cierre del torneo

El equipo regiomontano extiende su racha positiva y se mantiene como líder general e invicto en el Clausura 2026. Hasta el momento, el conjunto de Monterrey se consolida como la mejor defensiva de la liga, permitiendo apenas 4 goles en lo que va del certamen, lo que las coloca con posibilidades reales de romper el récord histórico de menos anotaciones recibidas en una fase regular.

Su siguiente compromiso será en la Jornada 16, cuando visite a Juárez Femenil el domingo 5 de abril a las 17:00 horas. Después de ese encuentro, el equipo tendrá una pausa en el calendario por la Fecha FIFA, para posteriormente regresar a la actividad en casa ante Tigres en la Jornada 17.

Este duelo directo no solo representará el orgullo de la ciudad, sino que será la prueba final para determinar si las Rayadas logran cerrar el torneo sin conocer la derrota y con el liderato absoluto de la tabla general.

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