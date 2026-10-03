OFICIAL: Selección cancela partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre

La Federación Boliviana de Futbol (FBF) confirmó el 1 de octubre de 2026 que el encuentro contra Gambia, programado para el domingo 4 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, quedó cancelado. Por ello, la selección sudamericana no jugará en la Fecha FIFA. Mientras que México le dará un homenaje a Guillermo Ochoa en el partido contra Chile.

El compromiso debía disputarse en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera como parte de la agenda internacional de octubre. La FBF explicó que la Federación Gambiana de Futbol tomó la decisión de abandonar el acuerdo pese a la existencia de un contrato firmado. Mientras que el equipo azteca jugará un encuentro en Querétaro.

Bolivia confirmó el 1 de octubre de 2026 que el encuentro contra Gambia quedó cancelado.|@fbf_oficial

Se cancela el partido de Bolivia

El enfrentamiento estaba previsto para las 18:30 horas del domingo 4 de octubre en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. La propia FBF había preparado el encuentro con venta de localidades y un proceso de acreditaciones para medios.

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El organismo boliviano indicó que ambas partes tenían un contrato suscrito para realizar el encuentro, por lo que considera que existe un incumplimiento contractual. La FBF anunció que acudirá ante las instancias deportivas correspondientes para solicitar sanciones económicas y deportivas.

La suspensión también afectó a los aficionados que ya habían comprado boletos. Es por ello que la federación sudamericana hizo un llamado a sus seguidores para invitarlos a pedir su reembolso.

La versión de Gambia de no jugar en la Fecha FIFA

La explicación oficial de la FBF se limita al retiro unilateral de la federación africana y al supuesto incumplimiento del contrato. Sin embargo, medios bolivianos indicaron que las causas son que Gambia tuvo problemas logísticos relacionados con el desplazamiento hacia Sudamérica.

DIEZ reportó que integrantes del plantel gambiano expresaron preocupación por la duración del viaje y por el tiempo disponible para regresar a sus respectivos clubes una vez terminada la concentración internacional.