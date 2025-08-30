OFICIAL: Sergio Ramos anuncia su nuevo oficio fuera del futbol y sorprende a Monterrey

Sergio Ramos es una de las grandes figuras de Rayados, equipo que viene de derrotar al Puebla por 4-2 en la jornada 7 del Apertura 2025 . El legendario defensor llegó a la Liga BBVA MX en el año 2025 y sorprendió a muchos con su jerarquía. Sin embargo, a sus 39 años, el español también piensa en su vida luego del retiro y hace unas horas realizó un anuncio más que importante: su primera canción como solista adentrándose en el mundo de la música.

Este sábado 30 de agosto, Sergio Ramos anunció en sus redes sociales la fecha de lanzamiento de su primer tema en solitario, llamado ‘Cibeles’, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales este próximo domingo 31 del mes mencionado. La música es una de las pasiones del ex Real Madrid fuera del terreno de juego y buscará hacerse un nombre dentro de este mundo. Por otro lado, Rayados anunció un refuerzo antes de jugar contra el Puebla .

Sergio Ramos / X Sergio Ramos anunció su canción llamada Cibeles

Lo cierto es que el defensor de Rayados ya había colaborado con otros artistas anteriormente, como Los Yakis en ‘No me contradigas’ y Demarco Flamenco en ‘Otra estrella en tu corazón’. También, en el pasado mes de abril confirmó que será uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante Carín León. Sin embargo, ‘Cibeles’ será su primera canción como solista.

¿De qué tratará la nueva rola de Sergio Ramos?

Según se pudo observar en el ‘preview’ de su tema, todo parece indicar que Ramos rendirá homenaje al Real Madrid y una clara declaración de su fanatismo por el equipo merengue. En redes sociales, el zaguero compartió un video a manera de presentación y allí repasa algunos de los momentos más destacados que tuvo con el conjunto blanco, incluyendo la copa de la UEFA Champions League.

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Sergio Ramos con Rayados?

El futuro de Ramos en México aún es incierto. Si bien es una realidad que ha demostrado estar a la altura de la Liga BBVA MX, su contrato en Monterrey vence el próximo 31 de diciembre de 2025. Esto quiere decir que en 2026, el español será agente libre y podrá decidir si cambiar de equipo o retirarse. Hasta la fecha, no hay noticias sobre una posible renovación con los Rayados.