Técnico enfurece con su asistente por sacar al jugador que no era, así fue el momento

Los errores son cosas de todos los días y cuando ocurren en el trabajo suelen generar estrés. Justo así les ocurrió a Mano Menezes, quien en pleno partido del Brasileirao contra Mirassol, enfureció con un asistente de su cuerpo técnico, quien erró en uno de los cambios hechos durante el partido. Ante eso, dejó increíble evidencia donde por poco se van a las manos.

¿Por qué existió un enfado así de grande contra el asistente?

Esta particular situación se dio en la primera división de Brasil, justo cuando Gremio recibió en su campo al Mirassol. Allí, cuando el partido realmente se puso complicado para su club, un cambio pudo ser la solución. Corría la mitad del segundo tiempo y el técnico estableció un cambio, el cual no se concretó conforme a la indicación.

La confusión es parte del juego, pero Mano Menezes no lo vio así, pues cuando se percató que la entrada de Cristian Pavón no se daría por Joao Pedro, se enfureció. El argentino sí entró, pero por Alysson, por ello el estratega no dudó en insultar de arriba para abajo al tan mencionado asistente, Thiago Kosloski.

😳 El desencuentro entre Mano Menezes y su asistente Thiago Kosloski.



El entrenador de Gremio reclamaba que su ayudante entregó mal la papeleta al cuarto árbitro y que el cambio de Cristian Pavón era por João Pedro y no por Alysson.pic.twitter.com/dohpB0fklC — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) September 14, 2025

¿Hubo repercusiones por ese cambio errado por el asistente?

Algunos podrán decir que el enfado de Menezes fue justificado. En el video se ve claramente cómo los insultos se hicieron presentes durante varios segundos en una discusión bastante acalorada. Parte de lo complementario en el caso, es que el técnico se disculpó con Alysson, quien estaba haciendo bien las cosas.

Y por si no eran suficientes argumentos para que el técnico de 63 años no tuviera argumentos para pelear con Thiago, el equipo perdió el partido. Mirassol sorprendió con el 0-1, lo cual evidentemente no estaba en el presupuesto de nadie (si se trata de fijarse solamente en el nombre). Aunque, el conjunto visitante está haciendo una temporada de ensueño y quiere meterse en puestos de Copa Libertadores.