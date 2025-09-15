deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Internacional
Resto del Mundo
Nota

Técnico enfurece con su asistente por sacar al jugador que no era, así fue el momento

El asistente de este equipo cometió un error y el técnico se enfadó en demasía, situación que fue captada en video y por esto todo mundo habló de ello.

tecnico-enfurece-asistente-sacar-jugador-que-no-era-pb-notas
Crédito: Captura de Pantalla de transmisión.
Pablo García - Marktube
Resto del Mundo
Compartir

Los errores son cosas de todos los días y cuando ocurren en el trabajo suelen generar estrés. Justo así les ocurrió a Mano Menezes, quien en pleno partido del Brasileirao contra Mirassol, enfureció con un asistente de su cuerpo técnico, quien erró en uno de los cambios hechos durante el partido. Ante eso, dejó increíble evidencia donde por poco se van a las manos.

Costa Rica cerca del autogol contra Brasil

Te puede interesar - ¿Por qué este jugador golpeó a un recogepelotas?

Te puede interesar - ¿Cuál fue el motivo por el que este futbolista rompió en llanto a mitad de una entrevista?

¿Por qué existió un enfado así de grande contra el asistente?

Esta particular situación se dio en la primera división de Brasil, justo cuando Gremio recibió en su campo al Mirassol. Allí, cuando el partido realmente se puso complicado para su club, un cambio pudo ser la solución. Corría la mitad del segundo tiempo y el técnico estableció un cambio, el cual no se concretó conforme a la indicación.

La confusión es parte del juego, pero Mano Menezes no lo vio así, pues cuando se percató que la entrada de Cristian Pavón no se daría por Joao Pedro, se enfureció. El argentino sí entró, pero por Alysson, por ello el estratega no dudó en insultar de arriba para abajo al tan mencionado asistente, Thiago Kosloski.

¿Hubo repercusiones por ese cambio errado por el asistente?

Algunos podrán decir que el enfado de Menezes fue justificado. En el video se ve claramente cómo los insultos se hicieron presentes durante varios segundos en una discusión bastante acalorada. Parte de lo complementario en el caso, es que el técnico se disculpó con Alysson, quien estaba haciendo bien las cosas.

Y por si no eran suficientes argumentos para que el técnico de 63 años no tuviera argumentos para pelear con Thiago, el equipo perdió el partido. Mirassol sorprendió con el 0-1, lo cual evidentemente no estaba en el presupuesto de nadie (si se trata de fijarse solamente en el nombre). Aunque, el conjunto visitante está haciendo una temporada de ensueño y quiere meterse en puestos de Copa Libertadores.

Notas - Resto del Mundo
Galerías Resto del Mundo
Videos del Fútbol Internacional | Azteca Deportes
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Resto del Mundo
Christian Atsu es rescatado bajo los escombros de edificio en Turquía
Maradona Mano de Dios camiseta subasta.jpg
Resto del Mundo
Así se subastará de la camiseta de la “Mano de Dios” de Maradona
Más de 250 aficionados de River Plate, detenidos con navajas y drogas
Resto del Mundo
Más de 250 aficionados de River Plate, detenidos con navajas y drogas
GRIEZMANN MBAPPÉ BEBÉ CHILE
Resto del Mundo
Nombran a bebé 'Griezmann Mbappé' en Chile
Maradona con Jorge Campos, Luis García y Martinoli
Resto del Mundo
Maradona en una charla con Jorge Campos, Doctor García y Martinoli
Maradona con Jorge Campos, Luis García y Martinoli
Resto del Mundo
Diego Armando Maradona en una charla íntima con Jorge Campos, Doctor García y Martinoli
poster_910ca5fe3d1a458f832b3476a872a312.jpg
Resto del Mundo
La tremenda agresión por la que expulsaron a Edson Álvarez
falla.png
Resto del Mundo
¡Sin portero! Falla del año en la Jupiler Pro League
René Higuita
Resto del Mundo
René Higuita y su escorpión...Hace 25 años
poster_430905ec6d5745deada3440108091c3a.jpg
Resto del Mundo
Golazo de Cazorla en su debut
×
×