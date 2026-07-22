OFICIAL: TV Azteca transmitirá en vivo y gratis el Atlante vs América

La Liga BBVA MX ya tuvo actividad en el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026 y lo mejor está por venir porque TV Azteca transmitirá en vivo y gratis el primer partido del Atlante como local en primera división después de 12 años cuando enfrenten al América en el Estadio Banorte.

El partido entre los Potros de Hierro del Atlante y las Águilas del América está calendarizado para el viernes 24 de julio a las 9:00 p.m. Sin embargo, la transmisión gratuita a través de TV Azteca comenzará 10 minutos antes. El partido será emitido mediante Azteca 7, así como por el sitio web y la app de Azteca Deportes.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Futbolista mexicano ficha con equipo que jugará la Champions League

El equipo de TV Azteca que transmitirá el Atlante vs América

Atlante es uno de los equipos exclusivos de TV Azteca en señal abierta y por eso Azteca Deportes mandará al mejor equipo disponible para transmitir el partido contra el América. La narración correrá a cargo de Antonio Rosique mientras que el análisis será realizado por Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague”. En cancha estará David Medrano y todos ellos serán acompañados por Álvaro López Sordo.

¡Les guste o no les guste! 🤩



Atlante debuta en las pantallas de @AztecaSiete... PARTIDAZO ante el América desde el Estadio Banorte 🐴🆚🦅#ViernesBotanero #AtlanteXAzteca



📅 ⁣⁣⁣Viernes 24 de julio

🕘 8:50 PM

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻… pic.twitter.com/TvWRCYB1mn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

Los Potros de Hierro llegan al duelo contra las Águilas con una derrota inesperada luego de caer de manera agónica contra el Necaxa en su debut en el Apertura 2026. Por su parte, el América cerró la Jornada 1 con un triunfo sobre los Gallos Blancos de Querétaro con un gol solitario de Isaías Violante.

Te puede interesar: Pumas remonta al Toluca y suman sus primeros 3 pts: Resumen, goles y mejores momentos

El último enfrentamiento entre Atlante y América ocurrió el 1 de febrero de 2014, en el marco de la Jornada 5 del Clausura 2014. El resultado favoreció a los azulcremas gracias a un gol tempranero de Miguel Layún. El juego acabó con un expulsado por bando: Rubens Sambueza por roja directa para las Águilas y Mauricio Romero por doble amarilla para los Potros de Hierro.