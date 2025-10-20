En Rayados lo sacaron por la puerta de atrás y ahora lleva más goles de Anthony Martial; Torrent se puede arrepentir

En Rayados de Monterrey saben que para tener un mejor lugar en la tabla general necesitan un buen cierre de campeonato. Domènec Torrent pidió un delantero de manera desesperada y la directiva hizo un gran esfuerzo para contratar a Anthony Martial, pero resulta que el francés no ha marcado ningún gol y un canterano de La Pandilla cedido en otro equipo ya suma tres.

Ali Ávila es un canterano de los Rayados del Monterrey. Debutó con los de la Sultana del Norte el 20 de mayo de 2023 en un Clásico Regio ante los Tigres. Con la poca actividad y la gran cantidad de extranjeros en La Pandilla, fue cedido a Pumas, pero tampoco logró quedarse y, ahora con el Querétaro, acumula tres tantos, más que Martial y De la Rosa juntos. El fin de semana, los Rayados consiguieron un empate ante Pumas.

Crédito: Mexsport Gol de Alí Ávila

Ávila, con el Monterrey, solamente jugó cinco partidos en el Apertura 2023 y no se hizo presente en el marcador. A los Pumas llegó para el Clausura 2024 y militó con los de la UNAM durante tres campañas. Con este equipo jugó 21 partidos y solamente marcó tres goles. Es su primer torneo con el Querétaro y en cinco encuentros ya se ha hecho presente con tres dianas.

Salen a la defensa de Anthony Martial

Uno de los actuales referentes de los Rayados del Monterrey es Oliver Torres. El español sabe que la adaptación para Anthony Martial ha sido complicada y, por lo mismo, pide paciencia, pues asegura que el francés en los entrenamientos trabaja al parejo de sus compañeros y hace todo lo posible por adaptarse de la mejor manera.

El auxiliar técnico de Domènec Torrent también habló en conferencia de prensa sobre el delantero francés, resaltando sus cualidades. “Anthony Martial ha empezado así de titular. Tiene que conocer bien los movimientos de sus compañeros, y es el día a día que nos va a dar, que, como han dicho antes por ahí, esperemos que la fase final esté a su mejor”.