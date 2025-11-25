deportes
Chelsea 1-0 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 de la UEFA Champions League

Chelsea vs Barcelona hoy martes 25 de noviembre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente Jornada 5 Champions League. Te traemos los detalles en vivo del partido

Fernando Campos
Chelsea recibe al Barcelona en la Jornada 5 de la Champions League 2025-26 en el Stamford Bridge, un choque que puede definir el rumbo de ambos equipos en esta primera fase.

Chelsea, dirigidos por Enzo Maresca, llegan con un registro de dos victorias y una derrota, además de un empate en sus últimos encuentros europeos. Su fortaleza como local y la confianza de haber sumado puntos clave los colocan como favoritos en Londres, con una probabilidad de triunfo cercana al 44%.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick busca consolidarse tras un inicio irregular. Con dos victorias y una derrota, los culés necesitan sumar para mantenerse en la pelea por clasificación entre los ocho mejores. La figura de Lamine Yamal, junto a la experiencia de jugadores como Lewandowski, será fundamental para intentar romper la defensa inglesa.

Este enfrentamiento revive una rivalidad histórica en la Champions, donde ambos clubes han protagonizado capítulos memorables. Chelsea, actual campeón del mundo, quiere reafirmar su poderío en casa, mientras que Barcelona busca demostrar que sigue siendo un contendiente de peso en Europa.

