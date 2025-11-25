Rashford vuelve a la convocatoria del Barcelona para duelo clave ante el Chelsea

El Barcelona viaja a Londres con una buena noticia: Marcus Rashford está de regreso. El delantero inglés, que se perdió el partido anterior por un proceso gripal, recibió el alta médica y fue incluido por Hansi Flick para el choque de este martes ante el Chelsea, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Champions League.

Sin embargo, no todo es alegría en la Ciudad Condal. El equipo todavía no podrá contar con Pedri, una ausencia que sigue pesando en el funcionamiento culé y que se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la afición azulgrana.

Pedri sigue sin recuperarse

El mediocampista canario continúa fuera de los terrenos de juego tras la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda, lesión que sufrió el pasado 26 de octubre en el clásico ante el Real Madrid.

Desde entonces, Pedri se ha perdido cuatro partidos y tampoco ha podido entrenar con el grupo en la sesión de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Aunque el club mantiene cautela y no ha marcado una fecha exacta para su regreso, la realidad es que su recuperación avanza más lento de lo esperado. Su ausencia sigue siendo un golpe duro para Flick, quien considera al joven español un elemento clave en la creación de juego.

Junto a Pedri, también permanecen fuera por lesión Marc-André ter Stegen y Gavi, por lo que la plantilla todavía no está completa para afrontar este tramo decisivo de la Champions.

Rashford vuelve y De Jong también

La novedad más importante en la convocatoria es el regreso de Rashford, quien ya el domingo retomó los entrenamientos y este lunes trabajó con normalidad, listo para aportar velocidad y desequilibrio en la ofensiva culé. Su presencia representa un alivio para Flick, especialmente tras las rotaciones del fin de semana.

A él se suma otro regreso crucial: Frenkie de Jong, quien se perdió el triunfo 4-0 ante el Athletic Club por sanción. Con el neerlandés disponible, el Barcelona recupera equilibrio en el mediocampo para un duelo donde no hay margen de error.

El equipo viajará con una lista de 22 jugadores, integrada por tres porteros, nueve defensas, seis mediocampistas y cuatro atacantes que buscarán regresar de Londres con una victoria que mantenga vivas las aspiraciones blaugranas en la Champions League.

Con un Chelsea que llega en buen momento y un Barcelona aún con bajas sensibles, el duelo en Stamford Bridge promete emociones fuertes para los aficionados en México y toda Latinoamérica.

