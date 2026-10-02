Ona Carbonell, campeona olímpica: “Renunciaría a medallas por no haber vivido algunas cosas”

Mientras hay deportistas como Cristiano Ronaldo que hablan de la vida y de las exigencias de la alta competencia, también hay figuras como Ona Carbonell, que repasan los sacrificios que hicieron para alcanzar sus objetivos. En ese camino, el éxito deportivo puede dejar experiencias difíciles que van más allá de los resultados y las medallas.

Así como deportistas de la talla de Roger Federer dan lecciones de vida, Ona Carbonell compartió una reflexión sobre su trayectoria en la natación artística. La española, que consiguió dos medallas olímpicas y 23 en Campeonatos Mundiales, habló sobre la salud mental y reconoció que cambiaría algunos logros por experiencias que no pudo vivir durante su carrera.

¿Qué dijo Ona Carbonell sobre el esfuerzo que hizo en su carrera?

Durante una charla en el Auditorio Ciudad de León, la deportista de 36 años repasó sus inicios, los triunfos que consiguió y las dificultades que atravesó. Carbonell explicó que el deporte también implica transmitir valores a la sociedad, más allá de la obligación de conseguir resultados.

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La nadadora recordó que comenzó con una autoestima baja y que encontró en la natación artística una actividad que le permitió ganar confianza. “Me dio alas para volar”, expresó.

El significado del esfuerzo de un deportista

Uno de los temas centrales de su exposición fue la salud mental y el costo personal de competir al máximo nivel. Al reflexionar sobre los sacrificios que hizo para alcanzar sus objetivos, Carbonell defendió la importancia de cuidar a los atletas durante los entrenamientos y las competencias.

“Siempre merece la pena, pero hay que poner en valor el tema mental”, señaló. Además, dejó una frase que resume su mirada sobre el éxito: “Renunciaría a medallas por no vivir según qué cosas”.

Detalles y frases de Ona Carbonell

Carbonell integró la selección española durante casi dos décadas y obtuvo plata en dúo y bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También compitió en Río 2016 y Tokio 2020. En mayo de 2023 anunció su retiro de la alta competencia, después de 18 temporadas.

Al dirigirse a su versión más joven, la española le dejó un consejo que resume su aprendizaje: “Perseguir su sueño, pero también disfrutar del camino”. Y explicó por qué considera importante valorar el proceso: “Lograr una medalla son 3 segundos, pero lo bonito es el camino hasta llegar ahí”.

