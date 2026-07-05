Fue campeón en Chivas y cumplió su sueño de ir a Europa, hoy podría ser el refuerzo bomba del club

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no ha impedido que algunas escuadras de la Liga BBVA MX se refuercen con miras a lo que será el inicio del torneo Apertura 2026. Una de ellas son las Chivas del Guadalajara, institución que está en busca del regreso de una de sus grandes leyendas.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Fue en 2017 cuando Chivas obtuvo su último título de Liga BBVA MX de la mano de Matías Almeyda, quien hoy trabaja con Rayados de Monterrey. En ese plantel apareció un chico llamado Orbelín Pineda, mismo que ahora ha sido vinculado nuevamente con los de Verde Valle.

¿Orbelín Pineda regresa a Chivas para el Apertura 2026?

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, Orbelín Pineda es uno de los intereses más grandes que las Chivas tienen para reforzar su aparato ofensivo de cara a la siguiente temporada, esto considerando el buen nivel que ha mostrado en su etapa con el AEK Atenas de Grecia y la participación que ha tenido con la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La fuente señala que la negociación no sería del todo complicada toda vez que la escuadra griega estaría dispuesta a escuchar ofertas por su jugador. Además, vale decir que Orbelín tiene un gran cariño por el Rebaño Sagrado, aunque hasta ahora no son más que sondeos los que se han llevado a cabo.

¿Cómo fue la participación de Orbelín Pineda en Chivas?

El canterano del Querétaro pasó a Chivas en enero del 2016 y formó parte del club durante tres años antes de ser traspasado a Cruz Azul y, posteriormente, Europa. Con el Guadalajara, Orbelín no solo conquistó un título de Liga, dos Copas MX y una Supercopa, sino que también registró 10 anotaciones y 8 asistencias en 128 juegos disputados.

