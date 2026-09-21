Almeyda apostó por él en Rayados de Monterrey y hoy demuestra ser el mejor refuerzo de toda la Liga BBVA MX

Una de las primeras peticiones de Matías Almeyda al llegar al banquillo de Rayados fue la contratación de Orbelín Pineda. El entrenador argentino, que lo conocía muy bien por su paso por el AEK Atenas de Grecia, sostenía que el futbolista mexicano era una pieza fundamental para construir su mediocampo. Así lo está demostrando hasta el momento.

De acuerdo a la plataforma de datos especializada en el futbol mexicano, Statiskicks, Orbelín Pineda es el mejor refuerzo del Apertura 2026 en estas primeras nueve jornadas. El seleccionado mexicano cuenta con una calificación global de 7.42 sobre 10, superando a otros fichajes de alta exposición como su compañero Diego Rossi o Federico Viñas de Toluca.

Orbelín Pineda, jugador de Rayados de Monterrey|Crédito: Mexsport

Los 10 mejores refuerzos del Apertura 2026 hasta el momento

Según la fuente mencionada, así se encuentra el ranking de los mejores fichajes de la Liga BBVA MX este semestre:



Orbelín Pineda (Monterrey) Juan Guevara (León) Diego Rossi (Monterrey) Federico Viñas (Toluca) Alan Franco (Tigres) Martín Sarrafiore (Atlante) Daniel Arcila (León) Luis Esteves (Atlas) Mathías Tomás (Puebla) Jhojan Julio (Atlante)

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Cabe resaltar que futbolistas como por ejemplo Miguel Borja, quien lleva tres goles en solo dos partidos, no se encuentran dentro del ranking por la poca cantidad de minutos que llevan disputados en el Apertura 2026. Con el correr de las semanas, el ranking podría sufrir modificaciones dependiendo del nivel de cada jugador.

¿Qué fichajes han tenido mejor rendimiento en lo que va del torneo? Este es el top 10: pic.twitter.com/QWD29r10HQ — Statiskicks (@statiskicks) September 21, 2026

¿Cuánto pagó Rayados por el fichaje de Orbelín Pineda?

Rayados desembolsó 8 millones de euros, cerca de 9.3 millones de dólares, para concretar el regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano. Monterrey activó la cláusula de salida que el mediocampista tenía en su contrato con el AEK Atenas, según informó la prensa griega.

La operación también representó una ganancia para el conjunto griego, que había comprado al mexicano al Celta de Vigo por 6.5 millones de euros en 2023. De esta manera, el AEK recuperó su inversión y obtuvo aproximadamente 1.5 millones adicionales por la venta.