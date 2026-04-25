OFICIAL: AEK Atenas pone precio a Orbelín Pineda La cifra para su regreso a México

La joya azteca de la corona del AEK Atenas tiene precio, pero no es el mismo para todos. En un movimiento estratégico para proteger su inversión histórica, el club helénico ha definido las cifras necesarias para que Orbelín Pineda abandone la capital griega en el próximo mercado de verano 2026. Con el mediocampista mexicano, el AEK ha dejado claro que no facilitará su salida sin una oferta que haga justicia a su estatus en el equipo.

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¿Cuál es el precio de Orbelín Pineda para la Liga BBVA MX, MLS o Medio Oriente?

La directiva del AEK ha establecido una escala de valores que depende directamente del destino del jugador. Para los clubes de la Liga BBVA MX (medios señalan que Chivas y Monterrey manifiestan interés por el jugador) y la MLS, que han mostrado interés constante en repatriar al guerrerense, el precio de salida se ha fijado en aproximadamente 9.3 millones de dólares (8 millones de euros).

Sin embargo, si la oferta proviene del Medio Oriente, específicamente de ligas como la de Arabia Saudita, conocida por su alto poder adquisitivo, la cláusula se eleva hasta los 11.7 millones de dólares (10 millones de euros). Curiosamente, para los clubes de la UEFA, el equipo no ha establecido un precio fijo, lo que sugiere una apertura a negociar bajo condiciones distintas si el objetivo es mantener a Pineda en la élite europea.

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¿Cuánto le costó al AEK contratar a Orbelín Pineda?

Con contrato vigente hasta 2027, la salida de Orbelín no es una urgencia para el club, que incluso contempla una renovación. No obstante, el factor Selección Mexicana juega un papel crucial. Pineda es una pieza en el esquema de Javier Aguirre, y su presencia en la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es prácticamente un hecho.

Orbelín Pineda llegó al conjunto helénico procedente de Celta de Vigo con un valor de 6.5 millones de euros.

