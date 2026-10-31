¡ORGULLO MEXICANO! La Selección Nacional está entre las cuatro mejores de un importante torneo

La Selección Nacional está entre las cuatro mejores de un torneo importante, mientras que la Sub-23 jugará un partido en un destino imprevisto, ya que no será ni en Estados Unidos ni en Sudamérica. El conjunto mexicano aún espera rival y así afrontar el duelo que le puede dar el pase a la final.

El conjunto nacional de handball derrotó por segunda ocasión al equipo de Guadalupe por marcador de 35-26. Con ello, la Selección Mexicana Junior avanzó como líder de grupo a semifinales en el Trofeo IHF Norteamérica y Caribe (NACHC) U21. Mientras que México se enfrentará a Jamaica en la próxima Fecha FIFA.

El conjunto nacional de handball derrotó a Guadalupe por marcador de 35-26.|@handballstoremexico

Selección Nacional a semifinales

De acuerdo con la página de Instagram de Handball Store, el equipo mexicano tuvo una gran participación colectiva donde todo el conjunto lució. En el duelo destacaron las actuaciones de los laterales David Gloria con 6 goles y de Pascual Maya, quien fue nombrado jugador del partido al anotar 6 tantos.

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"Vamos México. Estamos con ustedes; juntos somos mejores. Cree en lo imposible…”, publicó la cuenta en su red social.

¿Cuándo México disputará las semifinales?

Después de conseguir su clasificación, México U21 disputará las semifinales este sábado 31 de octubre, frente a uno de los equipos del Grupo B, que está integrado por Canadá, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico.

Mientras que el domingo 1 de noviembre se celebrarán los encuentros definitivos: el partido por el tercer lugar y la gran final, duelos que disputará el equipo mexicano, sin importar el resultado de las semifinales.

Cabe mencionar que el equipo está integrado por los entrenadores José Rojas y Jesús González, y por los jugadores:

