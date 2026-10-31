Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
OTROS DEPORTES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¡ORGULLO MEXICANO! La Selección Nacional está entre las cuatro mejores de un importante torneo

El conjunto mexicano aspira a llevarse el título del torneo que se disputa en Canadá

¡ORGULLO MEXICANO! La Selección Nacional está entre las cuatro mejores de un importante torneo
¡ORGULLO MEXICANO! La Selección Nacional está entre las cuatro mejores de un importante torneo|@handballstoremexico

Escrito por: José Alejandro | DR

La Selección Nacional está entre las cuatro mejores de un torneo importante, mientras que la Sub-23 jugará un partido en un destino imprevisto, ya que no será ni en Estados Unidos ni en Sudamérica. El conjunto mexicano aún espera rival y así afrontar el duelo que le puede dar el pase a la final.

El conjunto nacional de handball derrotó por segunda ocasión al equipo de Guadalupe por marcador de 35-26. Con ello, la Selección Mexicana Junior avanzó como líder de grupo a semifinales en el Trofeo IHF Norteamérica y Caribe (NACHC) U21. Mientras que México se enfrentará a Jamaica en la próxima Fecha FIFA.

Selección Nacional cuatro mejores
El conjunto nacional de handball derrotó a Guadalupe por marcador de 35-26.|@handballstoremexico

Selección Nacional a semifinales

De acuerdo con la página de Instagram de Handball Store, el equipo mexicano tuvo una gran participación colectiva donde todo el conjunto lució. En el duelo destacaron las actuaciones de los laterales David Gloria con 6 goles y de Pascual Maya, quien fue nombrado jugador del partido al anotar 6 tantos.

TE PUEDE INTERESAR:

"Vamos México. Estamos con ustedes; juntos somos mejores. Cree en lo imposible…”, publicó la cuenta en su red social.

¿Cuándo México disputará las semifinales?

Después de conseguir su clasificación, México U21 disputará las semifinales este sábado 31 de octubre, frente a uno de los equipos del Grupo B, que está integrado por Canadá, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico.

Mientras que el domingo 1 de noviembre se celebrarán los encuentros definitivos: el partido por el tercer lugar y la gran final, duelos que disputará el equipo mexicano, sin importar el resultado de las semifinales.

Cabe mencionar que el equipo está integrado por los entrenadores José Rojas y Jesús González, y por los jugadores:

  • Santiago Román
  • Osvaldo Maya
  • Gael Oviedo
  • Patrizio Solís
  • José Sánchez
  • Arturo Sandoval
  • Rubén Villa
  • Héctor Altamirano
  • David Gloria
  • Mario Hernández
  • Gerónimo Gálvez
  • Oliver Vázquez
  • Ángel Botello.
Tags relacionados
Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

CANELO ÁLVAREZ VS MBILLI FECHA .jpeg

Box Azteca |Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Live Previo

Ver en vivo
9:55 a. m.
CANELO ÁLVAREZ VS MBILLI FECHA .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

11:01 a. m.
INTERCOLEGIAL FECHA .jpeg

ESPORTS| Torneo Intercolegial 4

4:30 p. m.
LIVE POST CANELO VS MBILLI.jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Live Post

4:31 p. m.
CORINTHIANS VS MIRASSOL EN VIVO (1).jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

8:55 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

3:25 p. m.
2 NOV
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
2 NOV
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
2 NOV
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
2 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
2 NOV
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
3 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
3 NOV
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
4 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
4 NOV
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV