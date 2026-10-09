No podrás creer que el apodo de Piojo Alvarado de Chivas nació en honor a un americanista

Roberto ‘Piojo’ Alvarado es uno de los futbolistas más destacados de Chivas bajo las órdenes de Gabriel Milito. El extremo mexicano se encuentra afrontando su cuarto año en el cuadro rojiblanco, habiendo formado una unión especial con los aficionados. Sin embargo, pocos conocen que su apodo proviene de su admiración por un jugador que brilló en el Club América.

La familia de Alvarado tuvo un pequeño ida y vuelta con Claro Sports y allí hablaron del emblemático futbolista de la Selección Mexicana. Entre los temas que abordaron durante la dinámica, hablaron sobre el apodo de Roberto, quien es popularmente conocido como ‘Piojo’. La familia reveló algo que pocos aficionados conocían: su mote surgió de su admiración sobre Claudio ‘Piojo’ López, exjugador del América.

El origen del apodo de Roberto Alvarado

“Cuando estábamos pequeños, en sus inicios de las escuelitas, a él le gustaba mucho cómo jugaba el ‘Piojo’ López del América”, expresó uno de sus familiares. Otro agregó: “Y justamente estaba el ‘Piojo’ López volando. Recién había llegado a México, justamente venía de Italia”.

“Él una vez dijo: ‘yo quiero ser el ‘Piojo’ López’, y de ahí se le quedó el ‘Piojo’”, sentenciaron. Estas declaraciones llamaron la atención entre los aficionados de Chivas, ya que dejaron entrever que Alvarado solía seguir los partidos del América cuando era pequeño o, al menos, a uno de sus referentes: el ‘Piojo’ López.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Roberto Alvarado en Chivas

Desde su llegada al Guadalajara para el Clausura 2022, Roberto Alvarado acumula 179 partidos, 38 goles y 31 asistencias en competencias oficiales, de acuerdo con los registros de Opta. Sus números reflejan la importancia que ha ganado dentro del ataque rojiblanco, tanto para definir como para generar oportunidades para sus compañeros.

Piojo Alvarado|Crédito: @Chivas / X

En el Apertura 2026, el ‘Piojo’ suma 4 goles y una asistencia en 9 encuentros, todos como titular. Además, disputó los 810 minutos disponibles en esas apariciones, consolidándose como una de las piezas más utilizadas por Gabriel Milito. A estas cifras se añade un gol en tres partidos de la Leagues Cup, por lo que lleva cinco anotaciones en el semestre.

A pesar de su cercanía con el ‘Piojo’ López, Roberto Alvarado jamás jugó para el América. Comenzó su carrera en Celaya, pasó por Pachuca y explotó en Cruz Azul. Sin embargo, su mejor nivel se vio en Chivas, club con el cual lleva jugando desde hace 4 años.