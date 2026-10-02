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Óscar Fernández, coach fitness: “No tienes que seguir el manual al pie de la letra”

El entrenador Óscar Fernández habló y dio distintos consejos para quienes buscan entrenar

Óscar Fernández, coach fitness: “No tienes que seguir el manual al pie de la letra”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras hay expertos que recomiendan entrenar fuerza para mejorar la condición física, también existen distintas formas de entender el ejercicio y sus beneficios. Para Óscar Fernández, mantenerse activo no depende únicamente de cumplir una rutina estricta, sino de encontrar una manera de entrenar que pueda sostenerse a largo plazo.

Así como hay especialistas que explican las dificultades de entrenar con videos de redes sociales, Óscar Fernández, conocido como “El Brujo” en la comunidad fitness, plantea una perspectiva centrada en las necesidades de cada persona. El coach de 29 años considera que el ejercicio debe contribuir a la calidad de vida, sin convertirse en una obligación.

Óscar Fernández, coach fitness 2

Según Óscar Fernández, el entrenamiento debe adaptarse al estilo de vida

Fernández lleva más de 15 años entrenando y comenzó a ejercitarse por motivos de seguridad personal. Con el tiempo, combinó el gimnasio con la calistenia y descubrió que la actividad física también podía ayudarlo a desarrollar confianza y expresarse a través del movimiento.

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En una entrevista con GQ México y Latinoamérica, el entrenador explicó su filosofía: “El entrenamiento debe adaptarse a tu estilo de vida; no tú adaptarte al entrenamiento”. También cuestionó la idea de que sea necesario entrenar todos los días y señaló que descansar o saltarse una sesión no significa abandonar el proceso.

Cómo debe ver una persona su entrenamiento, según este coach fitness

Para Fernández, el fitness no debe limitarse a los resultados estéticos. Su enfoque también contempla la funcionalidad, la longevidad y el disfrute de actividades como caminar, andar en bicicleta o practicar calistenia.

El entrenador considera que incorporar movimiento a la vida cotidiana puede ayudar a mantener una estructura y mejorar el bienestar. Además, destaca la importancia de la alimentación y el descanso como partes de una rutina sostenible. Fernández también busca que sus alumnos encuentren diversión en el movimiento y sean pacientes con su cuerpo.

Mejores frases de Óscar Fernández

  • “No tienes que seguir el manual al pie de la letra”.
  • “El entrenamiento debe adaptarse a tu estilo de vida; no tú adaptarte al entrenamiento”.
  • “El descanso es parte del entrenamiento”.
  • “El ejercicio no es solo verte mamado, es tener una mejor calidad de vida”.
  • “Entrenar no es obligatorio”.
  • “El fitness es necesario en el día a día”.
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