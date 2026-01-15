Héctor Herrera DICE ADIÓS al sueño de JUGAR otra Copa Mundial de la FIFA

La presentación de Héctor Herrera con Houston Dynamo dejó una frase que resonó mucho más allá de la MLS. No fue una promesa deportiva ni una declaración de ambición internacional. Fue, en cambio, una confesión honesta que sorprendió al futbol mexicano: el mediocampista ya no sueña con jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su regreso a Houston, ciudad donde asegura sentirse en casa, Herrera habló con serenidad, sin rodeos y con la madurez de quien entiende el momento exacto de su carrera. A sus 35 años, el ex seleccionado mexicano dejó claro que su prioridad ya no pasa por la Selección Mexicana ni por una última aventura mundialista.

¿Por qué Héctor Herrera ya no piensa en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ante los medios, Herrera fue contundente. “No pienso ni sueño con llegar ahora mismo a un Mundial más”, afirmó. Sus palabras marcaron un punto final a cualquier especulación sobre un posible regreso al Tri rumbo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista explicó que atraviesa una etapa distinta, donde pesan más la estabilidad personal y el disfrute diario del fútbol. Houston representa eso: un entorno conocido, un club que confía en él y un proyecto donde su liderazgo tiene valor inmediato.

Después de una carrera que incluyó pasos por Pachuca, Porto, Atlético de Madrid, la Selección Mexicana y la Liga MX, Herrera entiende que no todas las decisiones deben tomarse con la mira puesta en el escaparate mundialista. Para él, hoy, el éxito se mide en tranquilidad y pertenencia.

El nuevo rol de Héctor Herrera en Houston Dynamo

En Houston Dynamo, HH no solo llega para sumar minutos. Su papel será el de líder, organizador y guía para un equipo que busca volver a competir en lo más alto de la MLS. El propio jugador reconoció que tiene “una revancha pendiente” en la liga, luego de una primera etapa marcada por altibajos colectivos.

Su experiencia europea, su lectura del juego y su voz dentro del vestidor son activos que el club valora profundamente. Herrera no promete títulos ni goles espectaculares, pero sí compromiso, orden y una mentalidad ganadora.

Además, dejó abierta una puerta emocional que conecta con sus raíces: retirarse algún día con Pachuca. Aunque no hay negociaciones en curso, el deseo está ahí, como un cierre simbólico para una carrera que ha recorrido el mundo.

Por ahora, Héctor Herrera vive el presente. Houston es su casa, la MLS su escenario y la Copa Mundial de la FIFA 2026, simplemente, un capítulo que decidió no perseguir.