Agenda deportiva: los mejores eventos de este 30 de junio

Continúa la actividad deportiva este miércoles con eventos de alta jerarquía e importancia, coberturas que podrás disfrutar totalmente en vivo a través de las diversas plataformas de TV Azteca Deportes.

Wimbledon, primera y segunda ronda | A partir de las 5 AM

El tercer Grand Slam del año continúa después de una jornada atropellada en donde el clima obligó a cancelar demasiados partidos.

Entre los choques más interesantes se encuentran: Matteo Berrettini vs Guido Pella, Novak Djokovic vs Kevin Anderson, y Sam Querrey vs Pablo Carreño.

Los Angeles Angels vs New York Yankees | 6:05 PM

Los Yankees de Nueva York encaran el tercer partido de su serie de la temporada regular de la Ligas Mayores de Béisbol ante los Angeles Angels, en uno de los duelos estelares de la jornada de la MLB.

Mis Tres Vidas con Luis García, capítulo 6 | 7 PM

Sigue uno de los documentales más esperados de los deportes, Mis Tres Vidas con Luis García. En este sexto episodio podrás revivir la última etapa como jugador de esta leyenda azteca, y el inicio de su carrera en los medios de comunicación.

No te pierdas de ese capítulo documental, en punto de las 7 PM a través del aztecadeportes.com y nuestra App.

México vs Panamá, partido amistoso | 8 PM

La Selección Mexicana, con una mayoría de jugadores del equipo olímpico, enfrenta un partido de mucha importancia ante Panamá. El cuadro azteca será dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, pero estará enfocado en elevar el nivel de los jugadores que estarán representando al país en los Juegos de Tokio 2020.

Sigue esta transmisión a través de Azteca 7, aztecaeportes.com y nuestra App.

NBA, Clippers vs Suns | 8 PM

Los Angeles Clippers, con un Paul George sublime, salieron victoriosos de su primer partido a vida o muerte en la final de la Conferencia Oeste y colocaron el 3-2 tras ganar a domicilio este lunes a los Phoenix Suns. Este miércoles podrían empatar la serie o irse a casa.

