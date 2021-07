Agenda deportiva: los mejores eventos de este 6 de julio

Llega uno de los días más vibrantes del año en materia deportiva. Este martes 6 de julio hay demasiada actividad, para estar al pendiente durante todo el día. A continuación las celebraciones más relevantes del deporte en este día.

Wimbledon | A partir de las 7 AM

Después de un emocionante ‘Maniac Monday’, Wimbledon continúa con actividad en su mayoría femenil. De la rama varonil únicamente se completará el partido que la lluvia obligó a suspender, entre Hubert Hurkacz y Daniil Medvédev.

De la rama femenina se llevarán a cabo los siguientes partidos:

Karolína Plíšková vs Viktorija Golubic

Karolína Muchová vs Angelique Kerber

Ons Jabeur vs Aryna Sabalenka

Ashleigh Barty vs Ajla Tomljanović



Italia vs España, semifinales de la Eurocopa | 2 PM

Alejada de presiones, sin poner límite a su ambición, la renovada España con sello de Luis Enrique encara un reto mayor en Wembley, ante la Italia intocable y renacida, que va en camino de récord mundial con 33 partidos sin perder.

Sigue la cobertura en vivo a través de nuestro sitio y App.

LMB, Bravos de León vs Leones de Yucatán | 7 PM

El beisbol de la Liga Mexicana está en una de las etapas más emocionantes, y como siempre, lo pueden seguir viviendo en TV Azteca Deportes.

No te pierdas la transmisión del partido entre los Bravos de León y los Leones de Yucatán a través de aztecadeportes.com, nuestra App, y las redes sociales de Facebook y Youtube de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Roberto Osuna no tiene nada que hacer aquí: Miguel Ojeda

Argentina vs Colombia, Semifinales Copa América | 8 PM

Argentina y Colombia, dos de los máximos candidatos a ganar la Copa América de Brasil, se enfrentarán este martes en Brasilia en la segunda semifinal con sus principales figuras a disposición y con la ilusión de enfrentar a Brasil el sábado en la gran final.

Sigue la cobertura en vivo a través de nuestro sitio y App.

Te puede interesar: Brasil elimina a Perú y avanza a la final de la Copa América 2021

Finales de la NBA, Bucks vs Suns, partido 1 | 8 PM

Los Phoenix Suns, sin duda la gran sensación de la NBA esta temporada, llegan a las Finales contra los Milwaukee Bucks tras confirmar todo el potencial que atesoraban y con Chris Paul rozando su sueño de lograr por fin el anillo.

Sigue la cobertura en vivo a través de nuestro sitio y App.