Agenda deportiva: los mejores eventos del 14 de junio

Continúa la actividad deportiva en los torneos más prestigiosos a nivel internacional. Este lunes comenzamos muy temprano con la actividad de la Euro 2020, para después viajar hasta Sudamérica, y un cierre vibrante con los playoffs de la NBA.

Eurocopa 2020 | A partir de las 8 AM

Ha sido un inicio de claroscuros en la Eurocopa 2020, el primer torneo que se juega en 13 sedes distintas. El desvanecimiento de Christian Eriksen en el duelo entre Dinamarca y Finlandia ha dejado un amargo sabor de boca en los partidos que hasta el momento se han jugado.

Te puede interesar: La Selección Mexicana vive su peor bache desde la llegada de Martino

Sin embargo, los duelos de este inicio de semana podrían levantar el ánimo de los jugadores y aficionados, en especial el que cierra la cartelera, pues España está obligada a volver al protagonismo y arranca su aventura enfrentando a Suecia.

Escocia vs República Checa | 8:00 AM

Polonia vs Eslovaquia | 11:00 AM

España vs Suecia | 2:00 PM

Copa América 2020 | A partir de las 4 PM

Por la tarde habrá más actividad de la Copa América en su segundo día de actividades, y luego de superar un cúmulo de polémicas que ponían en duda la realización del torneo, habrá un partidazo entre Argentina y Chile, para cerrar con las actividades del día con en choque entre Paraguay y Bolivia.

Argentina vs Chile | 4:00 PM

Paraguay vs Bolivia | 7:00 PM

Playoffs de la NBA | A partir de las 6:30 PM

Un afilado y certero Kawhi Leonard, con 34 puntos, y un agresivo Paul George, con 31 puntos y mucho protagonismo en ataque, lideraron a Los Angeles Clippers para desarticular a los Utah Jazz, y buscarán repetir la dosis para igualar la serie de las semifinales de conferencia. Un poco más temprano, los 76ers se miden con Atlanta en una serie que igualmente está 2-1 en favor de los Sixers.

Te puede interesar: Médico del Tottenham asegura que Christian Eriksen no volvería a jugar

Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks | 6:30 PM

Utah Jazz vs Los Angeles Clippers | 9:00 PM