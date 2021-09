Agenda deportiva: Los mejores eventos del 2 de septiembre

Tenis, US Open | Segunda ronda | A partir de las 10:00 AM

El deporte blanco en uno de los torneos más prestigiosos del planeta, el US Open, ya se encuentra en su máximo ritmo, y después de un miércoles de mucha actividad, sorpresas, y gran nivel tenístico, nos espera una jornada de segunda ronda con las mismas emociones, en un Grand Slam que cuenta con todos los condimentos emocionales, incluyendo el lleno total en las gradas.

A continuación los partidos más relevantes del día.

Corentin Moutet vs MatteoBerrettini

Alexander Zverev vs Albert Ramos-Vinolas

Gaël Monfils vs Steve Johnson

Novak Djokovic vs Tallon Griekspoor



Petra Kvitová vs Kristýna Plíšková

Angelique Kerber vs Anhelina Kalínina

Eliminatorias internacionales rumbo a Qatar 2022 | A partir de la 1:45 PM

Después de un miércoles lleno de actividad en donde hubo muchas emociones y nuevamente Cristiano Ronaldo dio la nota al rescatar el triunfo de Portugal ante Irlanda, rompiendo un nuevo récord goleador, este jueves no será la excepción, pues hay numerosos partidos del más alto nivel, en la búsqueda de una contraseña para el próximo Mundial de Qatar 2022. A continuación los duelos más relevantes, que se juegan a la 1:45 PM.

Suecia vs España

Islandia vs Rumanía

República Checa vs Bielorrusia

Hungría vs Inglaterra



Polonia vs Albania

Liechtenstein vs Alemania

Un poco más tarde se llevarán a cabo algunos partidos de la Conmebol, con actividad igualmente interesante, a partir de las 3:00 PM.

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil



Perú vs Paraguay

México vs Jamaica | Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 | 8:30 PM

La Selección Mexicana iniciará este jueves su camino hacia el Mundial de Qatar con un partido ante Jamaica en el Estadio Azteca, que tendrá las puertas cerradas a los aficionados como sanción por su expresiones homofóbicas.

Dirigido por el seleccionador Gerardo “Tata” Martino, los mexicanos salen como favoritos para clasificar de manera directa a Catar en la eliminatoria de la Concacaf. Podrás disfrutar de este partido a partir de las 8:30 PM a través de Azteca 7 y las plataformas digitales: aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

El Salvador vs Estados Unidos | Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 | 9:05 PM

La selección de El Salvador comenzará el jueves su hazaña para clasificar al Mundial de Qatar 2022 con un partido ante Estados Unidos en el estadio Cuscatlán, al que se estima que lleguen más de 28.000 aficionados.

Dirigidos por el técnico Hugo Pérez, un salvadoreño nacionalizado estadounidense, ‘La Selecta’ vuelve a una ronda final de las clasificatorias de Concacaf después de 12 años desde su última vez en dicha instancia.

Otros partidos de la Concacaf: Canadá vs Honduras y Panamá vs Costa Rica

Tapatío vs Tepatitlán | Liga BBVA Expansión MX | 5 PM

La Liga BBVA Expansión MX continúa con las emociones este jueves, en un partido entre dos equipos con realidades distintas. El Tepatitlán, quinto lugar de la tabla, visita al Tapatío, sotanero general.

Se espera un partido vibrante y podrás verlo totalmente en vivo a través de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, así como nuestras redes sociales Facebook y Youtube.