Agenda general: Los eventos que no te puedes perder esta semana

Hay parón en las diferentes ligas a nivel mundial, pero el deporte continúa en el ámbito internacional de forma relevante. A continuación, los eventos que no te puedes perder esta semana, y que podrás seguir a través de las diversas plataformas de TV Azteca Deportes.

Fecha FIFA, Selección Mexicana

La reaparición del delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton Wanderers , de la Liga Premier de Inglaterra fue lo más sobresaliente en el inicio de la concentración de México para sus próximos partidos de la eliminatoria mundialista.

México recibirá el próximo jueves Canadá y el domingo a Honduras, para visitar el miércoles 13 a EL Salvador, en la eliminatoria para el Mundial de Qatar, en la cual va de líder con dos victorias, un empate y siete puntos, seguido de Canadá, Estados Unidos y Panamá, con cinco unidades, Costa Rica, Honduras y El Salvador, con dos y Jamaica, con uno.

UEFA Nations League | Semifinales y Final

Se juegan a partir de este miércoles las semifinales de la UEFA Nations League, con partidos de máxima emoción. Italia vs España y Bélgica vs Francia.

De estos duelos saldrán los finalistas que disputarán el título el próximo domingo 10 de octubre.

Tyson Fury vs Deontay Wilder

El sábado 9 de octubre, Box Azteca transmitirá EN VIVO la pelea de pesos completos entre el campeón del Consejo Mundial de Boxeo Tyson Fury y el retador peligroso Deontay Wilder.

Fury y Wilder completarán este próximo sábado la trilogía de una las últimas grandes rivalidades en el boxeo y en la división de los pesados.

NFL, Semana 5

Se juega la Semana 5 de la NFL, con partidos que comenzarán a definir qué equipos son realmente candidatos al Super Bowl.

Jueves, 7 de octubre



Seattle Sehawks -- Los Angeles Rams 7:20 PM

Domingo, 10 de octubre

Atlanta Falcons -- New York Jets (Londres) 8:30 PM

Cincinnati Bengals -- Green Bay Packers 12:00 PM

Minnesota Vikings -- Detroit Lions 12:00 PM

Pittsburgh Steelers -- Denver Broncos 12:00 PM

Tampa Bay Buccaneers -- Miami Dolphins 12:00 PM

Washington -- New Orleans Saints 12:00 PM

Carolina Panthers -- Philadelphia Eagles 12:00 PM

Jacksonville Jaguars -- Tennessee Titans 12:00 PM

Houston Texans -- New England Patriots 12:00 PM

Las Vegas Raiders -- Chicago Bears 3:05 PM

Los Angeles Chargers -- Cleveland Browns 3:05 PM

Dallas Cowboys -- New York Giants 3:25 PM

Arizona Cardinals -- San Francisco 49ers 3:25 PM

Kansas City Chiefs -- Buffalo Bills 7:20 PM

Lunes, 11 de octubre

Baltimore Ravens -- Indianapolis Colts 7:15 PM

Playoffs, Grandes Ligas

El beisbol de las Grandes Ligas ha llegado a su fase eliminatoria. Tras la etapa de comodines que cierra este miércoles con el choque entre los Dodgers y los Cardenales, el jueves arranca la Serie Divisional con los partidos: White Sox vs Astros y Rays vs Red Sox.

