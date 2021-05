Checo Pérez asegura que Red Bull no le ha exigido resultados

Previo al arranque del Gran Premio de Mónaco, Sergio Checo Pérez asegura que a pesar de lo que se dice en la prensa, la escudería no le ha exigido resultados sino que él es quien se exige en cada carrera y ahora espera que en el principado pueda brillar arriba del RB16B.

“Toda la presión viene de mí mismo. Quiero sacar el máximo potencial del coche, al nivel en el que el equipo está funcionando. El equipo no me ha puesto ninguna presión. Sé qué tipo de trabajo tengo que hacer, así que no tienen que decirme qué hacer”, aseguró el piloto azteca.

Esta será la quinta fecha en el calendario del Gran Circo y desde 1955 ha tenido presencia en este circuito callejero. A diferencia del resto de las actividades en el mundial de la máxima categoría del automovilismo las acciones en el monoplaza no arrancarán el viernes sino el jueves, para que puedan tener un día previo a la clasificación, donde atenderán a los compromisos comerciales en una de las zonas más glamorosas al sur de los Alpes.

También es uno de los trazados más complicados para rebasar (más no imposible) por lo que la clasificación del sábado será vital para poder revertir los resultados que ha tenido hasta el momento y poder pelear contra Mercedes.

Actualmente, Checo Pérez tiene 32 puntos, pero las expectativas alrededor del piloto mexicano es que logre interponerse entre los Mercedes para darle más opciones y rango de movimiento a su coequipero (y piloto 1 de la escudería) Max Verstappen; situación que hasta el momento no ha ocurrido.

Incluso, Verstappen declaró, tras el Gran Premio de España, que se sintió como “pato frente a un escopeta” haciendo referencia a que no tenía mucho que hacer o con que pelear frente al campeón del mundo, Lewis Hamilton.

“Tengo un montón de espacio para mejorar”, Checo Pérez

A partir de ese momento la presión alrededor de la figura de Pérez ha ido incrementando aunque también hay que decir que el RB16B es un monoplaza diseñado para Verstappen y Pérez continúa en un periodo de adaptación; el problema es que Red Bull no solo quiere pelear en el mundial de constructores sino ofrecerle posibilidades a Verstappen de poder competir por el título frente al inglés Lewis Hamilton.

“Creo que tengo un montón de espacio para mejorar. Cada fin de semana definitivamente estoy aprendiendo más sobre el coche. Creo que España, obviamente, el sábado fue una excepción. Así que en las tres primeras carreras creo que hemos estado haciendo buenos progresos y de España... simplemente olvidé el sábado y seguí adelante”, finalizó el mexicano.

Así que, Sergio Pérez sabe que tiene una oportunidad de oro en el Gran Premio de Mónaco y así revertir la presión.