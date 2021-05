Checo Pérez convencido de estar en el podio en Barcelona

Madrid, España. Sergio “Checo” Pérez, piloto de la escudería Red Bull, afirma que el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña es algo especial para él ya que sus primeros puntos en la F1 los consiguió ahí y, quién sabe, “quizás podría ser el lugar de mi primer podio con Red Bull”.

“Es un circuito en el que la clasificación es muy importante, así que estoy seguro de que estamos preparados para este reto, ya que este año no hemos tenido nuestras habituales pruebas de invierno y el año pasado las condiciones de la pista eran diferentes a las que solemos tener en mayo y estoy muy intrigado por lo que el RB16B puede hacer allí", señaló el piloto mexicano.

Sergio agregó que, “El año pasado fue la primera carrera que corrí después de tener Covid y obtuve un buen resultado, así que sí, es una pista que me gusta conducir”.

El circuito de Barcelona se le da a “Checo” Pérez

“Checo”, que suma 22 puntos para ubicarse en la sexta posición del campeonato de pilotos, habló sobre su actuación en las dos carreras anteriores que fueron difíciles para el mexicano.





“Este año me he preparado como nunca, así que creo que se trata de estar preparado mentalmente, sobre todo después de no haber obtenido el mejor resultado y es importante pasar página rápidamente y estar preparado para volver al trabajo… Imola y Portugal fueron carreras muy complicadas, pero aprendí mucho pues hemos rodado al mismo ritmo que el grupo de cabeza y hemos sumado buenos puntos, esto sólo puede mejorar”, apuntó el piloto de Red Bull.



Pérez afirma estar convencido de que en el GP de España Red Bull debería estar “en la lucha desde el principio, ya que es una pista muy particular, con curvas muy lentas y luego la tres y la nueve son curvas de alta velocidad, así que la clave aquí es encontrar el equilibrio adecuado y cuidar los neumáticos. Es un circuito muy complicado, pero deberíamos ser competitivos desde el principio y luchar por la victoria”.