Djokovic queda eliminado del Masters de MonteCarlo

El tenista británico Daniel Evans dio la sorpresa del día tras vencer al número uno del mundo, Novak Djokovic , en la tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Un partido en el que el serbio tuvo hasta 45 errores no forzados, lo que dio como resultado el 6-4 y 7-5 en contra, para despedirse en los octavos de final.

Djokovic luchó durante poco más de dos horas ante Evans, un rival al que nunca había enfrentado, ocupante de la posición 33 en el ranking mundial y que le impidió sentirse cómodo sobre la tierra batida de esta ciudad. Estas fueron las palabras del serbio tras sufrir su primera derrota en lo que va de la temporada.

“Es mi peor partido en arcilla": Djokovic

“Le doy la enhorabuena a Dan, ha merecido ganar. Hoy ha sido mejor jugador, supongo que estuvo más centrado y le puso más calidad a los momentos decisivos. Probablemente, la de hoy haya sido una de las peores actuaciones sobre tierra batida en estos últimos años. No quiero quitarle mérito a su victoria, pero me he sentido fatal en cancha. No funcionó nada, fue uno de esos días”.

Además Nole comentó sobre el balance de su primer torneo sobre arcilla en lo que va del año.

“Ayer jugué un partido bastante bueno, o eso pienso. Hoy fue todo lo contrario a lo que sentí ayer. Obviamente, sé que fue un día muy ventoso, es complicado jugar en este tipo de condiciones contra un tipo como Evans, que te obliga a moverte todo el tiempo. Es un jugador impredecible con sus tiros, desmanteló todo mi sistema. No sentí bien la pelota, por eso jugué tan mal”.

Tras dar el batacazo, el tenista británico Daniel Evans habló sobre el significado de este enorme triunfo ante el actual número 1 del mundo.

“Me sentí bien desde el principio. Sabía que no se sentiría cómodo con mi slice y entonces él lucho demasiado para intentar sacarle ritmo, pero lo usé cada vez más porque sentía que no me hacía daño por ese sector.

“Además de jugar buenos slices con distintas variaciones, corrí bastante, golpeé buenos tiros con mi derecha y hasta lo presioné bastante. En definitiva, fue un gran día, sentí una sensación más que agradable cuando finalizó y aún tengo más partidos esta semana”, aseguró