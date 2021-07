¡Este tipo es un idiota!: Leclerc a “Checo” Pérez

Austria. Gran duelo tuvo el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez con el británico Lando Norris y el monegasco Charles Leclerc en el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno donde hubo sanciones y hasta insultos de los competidores.

La primera acción se desarrolló entre “Checo” Pérez, piloto de la escudería Red Bull, y el conductor británico de McLaren Lando Norris en las primeras vueltas de la carrera donde sostuvieron una fuerte pelea por el segundo puesto lo que provocó que en la vuelta 4 el inglés sacara de la pista al mexicano que regresó en la décima posición.

“Básicamente con (Lando) Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no fue lo suficientemente justo”, mencionó.

A Lando Norris le costó cinco segundos de penalización, que al final no le perjudico para terminar en el tercer puesto de la carrera y subir al podio.

LAP 47/71



Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Dos veces Sergio Pérez sacó de la pista a Leclerc

“Checo” Pérez también tuvo un par de altercados con el piloto de Ferrari Charles Leclerc a la mitad de carrera cuando el monegasco intentó rebasar en dos ocasiones al Red Bull en un par de curvas donde el mexicano le cerró la puerta mandando al auto del “Cavallino Rampante” fuera de la pista.

Sergio Pérez fue sancionado con 10 segundos, cinco por cada una de las acciones.

En una de estos altercados se escuchó la voz de Leclerc quejándose por la acción de “Checo” diciendo, "¡Este tipo es un idiota! ¡Sal de mi maldito camino!”.





Al termino de la carrera, el conductor jalisciense se disculpó con Charles Leclerc.

“Con Charles lo siento mucho porque no es la forma en que me gusta correr. No soy ese tipo de piloto que corre de esa manera. Obviamente no he visto los incidentes, pero lamento mucho haber terminado afectando su carrera porque Charles es un piloto que corre muy duro pero siempre al límite y yo soy así mismo. Así que no estoy contento conmigo mismo por eso y simplemente sigo adelante”, declaró el mexicano.