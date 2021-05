Eventos a seguir: Agenda deportiva 9 de mayo de 2021

La actividad deportiva jamás se detiene. Este 9 de mayo de 2021 tenemos grandes eventos deportivos para compartir la emoción contigo, en TV Azteca Deportes podrás vivir una experiencia única de eventos e información al instante.

Gran Premio de Barcelona | Fórmula 1 | 8:00 AM

El cuarto Gran Premio del año se celebrará en Barcelona. Donde Checo Pérez espera poder volver a sumar puntos, pero sobre todo subirse al podio por primera vez en la campaña, pero va a salir desde el octavo sitio en la parrilla.

La pole position fue para el británico Lewis Hamilton de Mercedes Benz, en el segundo lugar en la arrancada aparecerá Max Verstappen de Red Bull, mientras que, el también piloto de Mercedes Valtteri Bottas saldrá desde la tercera posición.

Final del Masters de Madrid | 11:30 AM

De cara al segundo Grand Slam del año, el Masters de Barcelona conocerá a un nuevo campeón cuando el alemán Alexander Zverev, quien eliminó al gran favorito Rafeal Nadal, se mida ante el italiano Matteo Berretti.

De ganar el teutón, sería su segundo triunfo en la arcilla catalana, pues en 2018 venció a Dominic Thiem en dos sets por doble 6-4, y el que fuera su tercer Masters 1000 de su carrera.

Juventus vs Milan | 1:45 PM

El cuarto lugar contra el quinto de la Tabla General se miden. Juventus enfrenta al Milan este domingo, en busca de los puestos de Champions League, ya que ambos cuentan con 69 puntos en la recta final de la temporada 2021.

Esta es la primera campaña desde 2011 que la Vecchia Signora no ganará el Scudetto, pero lo que no se puede permitir es no clasificar al torneo de clubes más importante del mundo, por lo que hoy saldrá con Cristiano Ronaldo y todo su arsenal en busca del triunfo.

Real Madrid vs Sevilla | 2:00 PM

El Real Madrid depende de si mismo para ser campeón. El conjunto Merengue buscará aprovechar el empate entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, pues se quedaron con 75 y 77 puntos respectivamente, lo que un triunfo pondrá a la Casa Blanca en lo más alto de la Tabla General.

Esta es su última oportunidad para conseguir un título en el año, pues la Copa de Rey la conquistaron los culés y esta semana fueron eliminados en las semifinales de la Champions League por el Chelsea.

León vs Toluca | 7:00 PM

El tercer partido del repechaje del Guard1anes 2021, de la Liga BBVA MX, será el encuentro entre el León y el Toluca. El aún campeón del futbol mexicano cerró el torneo con un triunfo, una derrota en la penúltima fecha, pero previamente venía de cinco victorias al hilo.

Por su parte, el Toluca no tuvo el mejor cierre, y aunque arrancó muy bien el certamen se fue apagando, pero tienen en su filas al campeón de goleo, Alexis Canelo, quien cerró con 11 tantos en lo más alto de la tabla.

Pachuca vs Chivas | 9:15 PM

Por último, en la bella airosa, el Pachuca recibe a Chivas en uno de los partidos más llamativos del repechaje. Mientras que los Tuzos terminaron en el octavo puesto y las Chivas en el noveno.

Será un partido memorable por el último lugar del repechaje. Los dos terminaron con 23 puntos, el Pacucha quedó arriba apenas por la diferencia de goles, que fue un solo tanto, aunque sí ganaron más partidos en el torneo, seis, por cinco del rebaño.

Esto es algo de la actividad que podrás disfrutar este domingo y tendremos la mejor información para ti.