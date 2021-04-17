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Alejandro Agag responde si la Fórmula E vendrá a México este año

El fundador de la FIA Fórmula E, Alejandro Agag, considera que se pueden ejecutar protocolos que permitan a la competencia su visita al continente americano.

Fórmula E México
|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

Alejandro Agag, fundador de la ABB FIA Fórmula E, se refirió a su deseo de visitar Santiago de Chile, México y Estados Unidos el próximo mes de junio para llevar adelante unos eventos con protocolos de seguridad como los que se ejecutaron en Roma el pasado fin de semana.

Santiago de Chile esperaba recibir nuevamente a la Fórmula E en el Parque O’Higgins en enero pasado antes de que la pandemia del coronavirus forzara a posponer las dos carreras previstas, llegando luego a una nueva fecha en junio.

La situación global del COVID-19 hace que todo deba ser monitoreado día a día pero Alejandro Agag confía en que ir a correr a Chile es seguro con el estricto protocolo que lleva adelante la Fórmula E en sus competencias.

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“Aquí (en Roma) hemos visto cómo el protocolo de Fórmula E ha garantizado una burbuja perfectamente a salvo y podríamos hacer lo mismo en América”, dijo el fundador de la categoría de monoplazas 100% eléctricos.

“Ojalá que podamos hablar con las autoridades chilenas y llegar a un acuerdo para que el evento tenga lugar”.

El español evaluó el valor que tiene que carreras como las de la Fórmula E sigan adelante: “Estos eventos son importantes, dan un signo de esperanza. No nos paramos, vamos adelante. Y yo creo que eso es importante”.

Respecto a la posibilidad de correr más adelante en el año en la Ciudad de México, Agag indicó que ese es el deseo de la serie.

“Estamos hablando con las autoridades sanitarias de esos países (México y Estados Unidos) para conseguir correr allí”.

Agag espera que se unan la Fórmula E y la Fórmula 1

Por otro lado, Agag dio su opinión sobre la posibilidad de que la Fórmula E y la Fórmula 1 se acerquen en el futuro.

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“Se habla mucho de un posible acercamiento de Fórmula 1 y Fórmula E. Yo lo impulso mucho, es una idea que me gusta pero de momento los accionistas no están por la labor. Yo seguiré insistiendo, vamos a ver si eso avanza. A mí me encantaría la idea de que los dos grandes campeonatos colaboraran. De momento no sucede pero habrá que ver lo que pasa en el futuro”, indicó.

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