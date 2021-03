Garbiñe Muguruza conquista en Dubai su primer título del 2021

La española Garbiñe Muguruza logró su primer título de la temporada tras vencer a la checa Barbora Krejcikova por 7-6(6) y 6-3, después de dos horas y nueve minutos de final.

A la tercera fue la vencida para Garbiñe que nunca había jugado contra la checa, 63 del ranking WTA. Después de dos intentos en las finales de Melburne, que perdió ante Asleigh Barty y de Catar, donde fue batida por Petra Kvitova, Muguruza conquistó su primer éxito del 2021, el octavo de su carrera.

La española no lograba levantar un trofeo desde Monterrey, cuando en el 2017 y 2018 acumuló sus últimos títulos. Rompió el maleficio en Dubai ante una adversaria que buscaba su primer éxito WTA y que resistió hasta el final.

Te puede interesar: Checo Pérez es vacunado contra el covid-19

De hecho, el primer set tuvo que resolverlo Garbiñe en un apretado desempate (8-6) y después, aunque rompió pronto para encarrilar el segundo parcial, Krejcikova equilibró la situación. Muguruza apretó el acelerador a partir del séptimo juego, con 3-3. Hizo un parcial de 3-0 para cerrar el partido y reencontrarse con un título.

“Me he tenido que vaciar física y mentalmente": Muguruza

Garbiñe se mostró feliz. Acumulaba diez partidos consecutivos y al final logró el éxito tras un desgaste mayúsculo.

“Me he tenido que vaciar mentalmente y físicamente también. Después de jugar diez partidos seguidos he tenido que aguantar por dentro y decirme que es mi último partido aquí y si me voy de aquí va a tener que sufrir mucho para ganarme”, destacó la tenista española.

Te puede interesar: Roger Federer es eliminado del Torneo de Doha en cuartos de final

“Ha sido un partido mentalmente difícil porque es una jugadora desconocida para mí porque da la casualidad de que nunca he jugado con ella, nunca he entrenado con ella y en una final pues a veces el saber con quién juegas, sea una jugadora más top o menos top, ya es difícil pero si no sabes nada de tu rival estás más nerviosa. Ella tiene un tenis... es talentosa, juega muy bien de fondo. Me ha sorprendido sobre todo en el primer set que ha sido por un punto de diferencia”, reconoció.